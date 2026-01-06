Escapar de Maduro: historias de dolor, torturas y nuevos comienzos

Son miles los venezolanos que eligieron a Paraguay como su hogar y otros miles decidieron instalarse en países vecinos y en el resto del mundo. Todos ellos destacan que son “afortunados” que lograron salir del régimen chavista y rehacer sus vidas e incluso las de sus familias luego de años de trabajo.

Tras la detención de Nicolás Maduro, las redes sociales se llenaron de videos de los venezolanos en el mundo, celebrando y llorando, aunque con un sabor amargo por todo lo que les fue arrebatado a lo largo de las últimas décadas.

Una venezolana en Paraguay

“A nosotros los venezolanos nos quitaron casi todo, menos el deseo de ser libres, de recuperar nuestra libertad. Yo le agradezco demasiado al pueblo paraguayo por haber recibido a tantos venezolanos”, expresó la doctora Susan Contreras, que vive en Paraguay hace más de 10 años.

Recordó que son casi ocho millones los venezolanos los que migraron y no tienen la posibilidad de hacer algo tan simple como un asado o una reunión familiar un domingo.

“Por ejemplo, mi hermano vive en Australia y mi papá está en Caracas. Eso que llaman revolución, a nosotros nos quitó el derecho de reunirnos a fin de año. A los nietos les quitó ese derecho de jugar con sus abuelos, y a sus abuelos el ver jugar a sus nietos. Les quitó a muchas personas que ejercían su profesión dignamente en Venezuela, poder hacer lo mismo en otros lugares del mundo”, manifestó.

Agregó que muchos perdieron el derecho de poder despedir a sus seres queridos.

“Nos quitaron demasiado y sí hay gente que critica, pero antes de opinar hay que saber que Maduro no era un presidente legítimo y soberano. El año pasado ganamos unas elecciones, donde se comprobó que la oposición le ganó al chavismo, al madurismo y ellos de nuevo volvieron a hacer trampa”, lamentó.

Agradeció al pueblo paraguayo por haber acogido con cariño a tantos venezolanos. “En pocos países del mundo va a ser tan difícil la decisión de volver a Venezuela como para los que vivimos aquí en Paraguay. Creo que va a ser muy difícil volver de un lugar donde te sientes tan acompañado y querido”, destacó.

Dijo que no saben qué es lo que va a pasar ahora, pero es una pizca de esperanza para todo el pueblo. “Es un pasito pequeño y creo que Venezuela la tenemos que reconstruir todos los venezolanos que están ahí y en el mundo”, declaró quebrándose.

“Permítanme celebrar, porque nos han quitado demasiado”

En redes, se viralizaron numerosos videos de venezolanos por el mundo. Desde Argentina, una cantante y locutora llamada Anaís Castro brindó un crudo relato de cómo fue su salida del país.

En un video de más de 20 minutos, contó cómo acompañó a los jóvenes que protestaban por la democracia desde antes de los 15 años. Detalló que incluso tuvo un derrame facial y casi le negaron atención médica si su familia no aceptaba ser chavista.

Contó que tras muchos años difíciles, decidió salir, pero fue extorsionada en numerables ocasiones durante todo el proceso para poder salir del país, para conseguir pasaportes, para llevar medicina a su familia y hasta para salvar a su mamá luego de haber sido secuestrada por los propios militares chavistas.

Quebrada, destacó que una noche, estando en Argentina, tuvo que pasar muchas horas buscando contactos para que atiendan a su tío que sufrió un infarto en Venezuela, porque sin contactos con el chavismo no se consigue atención médica. Muy afectada, contó que a pesar de los esfuerzos, murió camino al hospital.

Ver video completo:

Además, relató que fue extorsionada y humillada por el régimen cuando volvió a su país para buscar a su mamá.

“Me tenían desnuda frente a la Guardia Nacional, secuestrada en el Aeropuerto de mi propio país. Le pagué con una tarjeta de débito al tipo para que me libere. (...) La Guardia Nacional secuestró a mi mamá y a mi sobrina de 2 años porque se iban del país y tenían dólares”, contó Anaís en un programa de radio transmitido en un canal denominado “Urbana Play 104.3 FM”.

Detalló también que trabajó mucho para poder ahorrar lo necesario para rescatar a su mamá y su abuela del régimen en varias ocasiones y fue testigo de historias mucho peores de las suyas, pues el régimen mató a numerosas personas solo por manifestarse.

“Después de lo que yo viví, tengo derecho a celebrar que capturaron a Nicolás Maduro. (...) Permítanme celebrar porque nos han quitado demasiado. Tengo derecho a celebrar porque ellos me contaminaron el alma. Si siento una justicia amarga porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar porque nos han quitado demasiado. ¿Hasta esto nos van a decir que no podemos hacer?”, dijo tratando de contener sus lágrimas.

Las cifras de Maduro

Muchos influencers aprovecharon su visualización en redes sociales para aclarar al mundo que no están felices porque se haya bombardeado su país o porque un presidente extranjero decidiera tirar bombas sobre Caracas y quiera llevarse petróleo.

“Estamos felices porque se llevaron al responsable de 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados, 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de la población en la pobreza, 50% de la población en la pobreza extrema, tres elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional, tres dólares de salario mínimo en incontables familias que no han podido verse durante años”, relató el comediante Gabriel Bonilla.

Con una sonrisa irónica, agregó que “2+2 son 4″ y se trata de mirar las cosas con empatía. Cerró el video pidiendo a sus compatriotas que no dejen que les expliquen extranjeros lo que pasa en su propio país y “sigamos viendo qué pasa”.

En otro video, explicó que a los venezolanos no les importa el petróleo debido a la crisis que ya afecta a su país. Destacó que lo que realmente les importa es que la gente está muriendo de hambre en el país con más reservas de petróleo del mundo.

“Venezuela ya está sumida en la pobreza desde hace más de una década. A mi generación no le importa lo que pase con el petróleo porque nosotros nunca vimos un beneficio de ese petróleo. De hecho se estima que desde el ‘98 al 2020, ingresaron 300.000 millones de dólares por venta de petróleo. Eso equivale al PBI de Bolivia, Paraguay y Ecuador, juntos. ¿Dónde está esa plata?“, planteó.

Aclaró que los venezolanos son conscientes de cuáles son los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, China compró el 90% del petróleo venezolano con “negocios fraudulentos”.

“Tú no puedes vender un país que ya estaba vendido. La soberanía está aquí con nosotros, porque no la encuentro. Sí, puede ser que recuperemos la producción de petróleo y seamos un país rico, ¿pero saben qué no se va a recuperar? La cantidad de vidas que se cobró el chavismo", dijo entre humor y crítica.

Finalmente, dijo que es un comediante pero que tiene acceso de internet, donde se puede investigar y analizar muchas cosas, cosa que recomendó hacer al resto del mundo antes de opinar de su país.