Gran incendio en zona inaccesible consume varias hectáreas en Chaco’i

Con helicópteros y utilizando el sistema bambi, que recoge agua en grandes cantidades y la arroja al fuego, las Fuerzas Armadas del Paraguay combaten un incendio en un terreno amplio de Chaco’i.

El fuego afecta 648 hectáreas ubicadas a 10 kilómetros hacia el norte después de la rotonda que se encuentra al cruzar el puente Remanso.

“Está siendo empleado personal militar tanto por aire como por tierra. Es una zona inaccesible y la consecuencia de eso es que el combate se está realizando con un helicóptero con el sistema Bambi y dos helicópteros que están haciendo una especie de puente aéreo entre la escuela de infantería, que es una unidad militar que se encuentra ahí mismo en el lugar al cruzar el puente Remanso, dos helicópteros UH-1H llevando al personal que va a combatir el incendio por tierra”, indicó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

La zona afectada por el fuego es un pastizal con árboles. Para el combate del fuego en tierra hay aproximadamente 80 efectivos militares del Ejército, de la Armada y del Comando Logístico, aparte de la Fuerza Aérea, precisó González.

Combate se realiza por aire

Debido a la imposibilidad de acceder por tierra, el combate al fuego se realiza exclusivamente por aire, detalló el ministro.

Por su parte, el general de División Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico, precisó que hasta ahora ingresaron tres equipos de combatientes por vía área y la medida se extenderá hasta sofocar el fuego con el personal disponible.

“Vamos a estar trabajando hasta que se pueda sofocar”, comentó a ABC Cardinal.