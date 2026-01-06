Intensa búsqueda de un niño con autismo desaparecido en Pilar

Alexander Arsenio Espinoza Ferreira, de 11 años de edad, permanece desaparecido desde el mediodía del domingo 4 de enero de este año, según la denuncia presentada por su madre, Gladys Beatriz Ferreira, ante la Comisaría 3ª de Villa Paso.

El menor padece trastorno del espectro autista (TEA) nivel 3, por lo que el caso fue declarado de prioridad absoluta por las autoridades.

De acuerdo con los datos proporcionados por los familiares, Alexander fue visto por última vez en el barrio Mbocajaty de la ciudad de Pilar.

Al momento de su desaparición vestía un short deportivo de color gris, no llevaba remera y calzaba chatitas de color negro. Es de cutis moreno y mide aproximadamente 1,50 metros de altura.

Ante la gravedad del caso, el operativo de búsqueda fue intensificado en la fecha con la incorporación de buzos de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE) de la Policía Nacional, quienes se lanzaron al arroyo Ñeembucú, en el sector de Barrio Obrero, ampliando el rastrillaje en zonas acuáticas y ribereñas.

Asimismo, se sumaron personal de sanidad, la Unidad de Rescate de los Bomberos Voluntarios Azules, el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas, con sede en Asunción, y dos canes de búsqueda con sus respectivos guías, pertenecientes a la Agrupación Especializada de Canes. El operativo cuenta además con el acompañamiento de la Prefectura Naval Zona Pilar.

A las tareas se integraron también voluntarios, vecinos de la comunidad e integrantes de un club hípico, quienes recorren el arroyo y áreas aledañas a caballo, colaborando en la inspección de sectores de difícil acceso.

Por disposición de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del departamento de Ñeembucú, a cargo de la comisario Martina Trinidad, a partir de las 17:00 horas de este martes se realizarán controles en tierra, incluyendo cortes de rutas, con el fin de garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo del operativo.

Además de pedir la colaboración de búsquedas en valijeras o cajuelas de los automóviles, ya que existe antecedentes de que el niño ya se había escondido en el portabultos de un automóvil meses atrás.

El Ministerio Público, a través de la Unidad N.º 2, a cargo de la fiscal Erika Encina reiteró el pedido de colaboración a la ciudadanía.

Cualquier información que pueda ayudar a localizar al menor puede ser comunicada de inmediato al 0976 200 441 o a la dependencia policial más cercana.