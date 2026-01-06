Sapucái: Pobladores exigen reparación urgente de ruta plagada de peligrosos cráteres

El tráfico pesado, especialmente los camiones que transportan materia prima y leña a una alcoholera local, agrava el deterioro del camino. La situación es crítica y, ante la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los pobladores anuncian bloqueo de ruta la próxima semana como medida de presión.

“Hemos pedido a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, desde que aparecieron los primeros baches para que reparen. Pero ignora nuestros reclamos, ahora la ruta es intransitable y representa un peligro para todos los que transitan por dicha vía”, explicó ”, Rubén Garcete, vecino de la zona.

En octubre pasado (2025), el intendente Ariel Lilo Monges (ANR) envió una nota formal a la ministra del MOPC, solicitando la reparación urgente del acceso, de cara a las fiestas de fin de año. El expediente Nro.41680, sin embargo, permanece estancado en la Secretaría General de Gabinete desde el 26 de noviembre, sin indicios de que se vayan a tomar medidas.

La falta de respuesta ha llevado a los vecinos a tomar la decisión de bloquear el acceso. “No permitiremos que ningún vehículo entre o salga hasta que nos den una solución”, advierte Garcete.

Una Inversión Olvidada

La pavimentación de 30 kilómetros del tramo Sapucai-Alpasa, se completó en abril de 2019, durante la administración del entonces ministro Arnoldo Wiens.

La obra formó parte de un ambicioso proyecto financiado con un préstamo de más de US$ 142 millones provenientes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El objetivo era el mejoramiento de la Ruta 1 y su mantenimiento a través del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (Crema). La realidad, sin embargo, es que el mantenimiento nunca se llevó a cabo.

Según fuentes locales, la pavimentación inicial fue impulsada por el entonces diputado nacional Miguel Cuevas (ANR), quien posee propiedades en la compañía Yarigua’amí. Los registros catastrales indican que Cuevas es dueño de 124 hectáreas en la zona, adquiridas durante su gestión como gobernador del departamento de Paraguarí.

Consultado al respecto, el ingeniero Sergio Cabrera, Jefe de Conservación de Rutas, declaró: “Tenemos un calendario de trabajos en marcha para la intervención de diversos tramos, priorizando aquellos que requieren atención más urgente”.

Finalmente dijo que este año se encuentran revisando las carpetas y analizando, departamento por departamento, las zonas a intervenir. Se comprometió a revisar “urgentemente con el equipo de la zona para interiorizarnos de la situación y poder dar una respuesta lo antes posible.