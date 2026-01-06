Si terminaste el colegio y no sabés qué estudiar, el SNPP te ofrece estas opciones

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) habilitó las inscripciones para el curso probatorio de ingreso a los programas técnicos superiores del 2026.

El curso se inicia el 12 de enero y se extiende hasta el 13 de febrero de 2026. Las inscripciones se realizan de manera presencial en las sedes del SNPP correspondientes a cada tecnicatura.

Los requisitos para inscribirse son completar el formulario de inscripción, presentar una copia de cédula de identidad, una copia del título de bachiller y una copia del certificado de estudios.

¿Cuáles son las tecnicaturas habilitadas?

La oferta académica incluye las siguientes tecnicaturas:

Técnico Superior en Mecatrónica

Técnico Superior en Electricidad Industrial

Técnico Superior en Electrónica Industrial

Técnico Superior en Gestión de Planta Industrial

Técnico Superior en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Técnico Superior en Robótica

Técnico Superior en Administración

Técnico Superior en Mecánica Automotriz

Técnico Superior en Refrigeración

Técnico Superior en Diseño de Moda

Las tecnicaturas serán abiertas en las sedes habilitadas por el SNPP en los departamentos de Central, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá e Itapúa, en modalidad presencial.

El SNPP informó que las carreras duran dos años, distribuidos en cuatro semestres, e incluyen una pasantía laboral educativa de 500 horas, que fortalece la inserción en el mercado laboral. Al finalizar, los egresados obtendrán un título de Pregrado, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).