Becas del Gobierno: casi 20.000 jóvenes se postularon para 5.000 cupos habilitados

El programa de Becas del Gobierno del Paraguay, anunció que 19.982 jóvenes de todo el país, se postularon para pugnar por uno de los 5.000 cupos disponibles, en la convocatoria 2026, cuyas inscripciones se cerraron este lunes.

Según informaron desde Itaipú, que organiza la convocatoria, el 79,33% de los postulantes eligió las carreras priorizadas, que son las que están alineadas con áreas estratégicas para el desarrollo del país, de acuerdo a los criterios del Ejecutivo.

Un aspecto destacado es la alta participación de mujeres, que representan el 64,5 % del total, frente al 35,5 % de hombres, expresaron. Hay 4.500 lugares para carreras de grado y 500 para tecnicaturas.

El año pasado, el Gobierno decidió ampliar la cantidad de becas otorgadas, pasando de 5.000 becarios a 6.769, atendiendo a la cantidad de estudiantes que superaron el mínimo puntaje establecido en el examen para acceder a este programa.

Las carreras más elegidas

Entre las carreras más demandadas figuran Medicina, Ingeniería en Informática, Arquitectura e Ingeniería Civil; además de otras áreas vinculadas a salud, tecnología y ciencias sociales como Bioquímica, Enfermería, Odontología y Psicología.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) concentró la mayor cantidad de postulantes, seguida por la Universidad Católica (UC), la Universidad del Norte (Uninorte) y la Universidad Americana.

El registro preliminar también evidencia avances en inclusión, con casi 120 personas con discapacidad. Además, se postularon cerca de 200 jóvenes de pueblos indígenas.

Tras inscribirse, el proceso de revisión documental ya está en marcha, indicaron los organizadores. Una vez que se valide la documentación, los postulantes recibirán la confirmación de inscripción y un código QR para certificar identidad, por correo electrónico. Con estos pasos, podrán rendir la prueba de Competencias Básicas, prevista para el 31 de enero próximo.