Conflicto con buses internos en Luque: ediles estudian sanciones

La edil luqueña calificó la suba del pasaje de buses internos como “una decisión unilateral” de las empresas que operan en la ciudad. Señaló que los transportistas subieron de G. 500 por boleto, sin seguir la normativa vigente.

“El pasaje se establece por una resolución, vía ordenanza, eso no se hace (lo que hicieron las empresas de transporte). Incumplieron la ordenanza y también llevaron a cabo una huelga sin cumplir el protocolo, dejando a mucha gente sin colectivo”, manifestó Franco.

Según la concejala, el año pasado las empresas solicitaron un reajuste del pasaje, pero no se trató en la Junta Municipal por la falta de votos necesarios. Dijo que en esta ocasión, los concejales consideran que no existen elementos suficientes para autorizar un aumento.

Franco también cuestionó el argumento de las empresas sobre el incremento del combustible. “Ellos hablan del combustible, pero (el precio) bajó en vez de subir. Esto también afecta la canasta familiar; es un servicio básico que debemos resguardar desde la Junta Municipal”, señaló.

Muchos buses chatarra en Luque

La concejala indicó que para pensar en un aumento real, las empresas deberían mejorar la calidad de sus flotas, ya que muchas unidades están en mal estado.

En este sentido, confirmó que hoy acudirán a la sesión de la Junta los directores de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito para presentar informes sobre la situación de las flotas, su calidad y los cánones que pagan las empresas.

Franco confirmó que analizan sanciones tras la apertura de un sumario a los dueños de buses internos por su actuar irregular.