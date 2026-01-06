Junta de Luque analizará sanción a transportistas que aumentaron costo del pasaje

La presidenta de la Comisión Permanente de la Junta Municipal de Luque, Francisca Franco (liberocartista), convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 07 de enero a las 09:00 para tratar el aumento del costo del pasaje de los buses internos de Luque, que de cobrar G. 2.600 pasaron a cobrar G. 3.000 pese a que no se autorizó la suba.

La concejala Francisca Franco presentó una minuta para abrir sumarios a los empresarios del transporte público de pasajeros interno de Luque, luego del aumento no autorizado registrado desde este lunes.

Recordemos que los miembros de la Asociación de Empresas de Transportes Internos de Luque presentaron una nota el pasado 28 de diciembre, en la última sesión del 2025, en la que solicitaron sea tratado el pedido de aumento del costo del pasaje de G. 2.500 a G.3.400.

Sin embargo, los ediles indicaron que no corresponde el aumento debido al pésimo servicio que prestan y enviaron la nota a comisiones. En represalia los empresarios fueron a paro desde el pasado 1 de enero, dejando a los usuarios a pie en pleno Año Nuevo.

En tanto que desde el lunes 5 de enero los buses chatarras volvieron a salir a las calles, pero obligaron a los usuarios a pagar G. 3.000 por el servicio, sin contar con la resolución municipal.

Las líneas internas que forman parte de la asociación son 1 “Los Campesinitos”, 64 “15 de Mayo SRL”, 61 “San Rafael”, 59 “7 de Octubre SRL”, 10 “Independiente SRL”, 9 “Nueva Asunción SRL”, 8 “San Francisco SRL” y línea 5 “Empresa Ciudad de Luque SRL”. Aseguran que cada empresa posee aproximadamente entre 15 y 20 unidades.

Los dueños de dichas empresas ahora se exponen a un sumario y posterior sanción por el aumento no autorizado.