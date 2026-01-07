Hambre Cero: Gobernación adeuda a empresas que proveen servicio alimenticio en Concepción

Según los registros oficiales, las empresas que proveen servicio alimenticio a las instituciones educativas ubicadas en el departamento de Concepción son: Ladero Paraguayo SA, con un monto asignado de G. 30.049.037.344, Blanca Nieves Rodríguez Braun, que posee dos contratos, el primero de ellos con un presupuesto de G. 31.110.408.000,y el segundo es de G. 124.869.265.500. La tercera firma es Altair SA, asignada con G. 113.825.502.700.

Solo a la empresa Altair SA se le adeudan G. 8.179 millones, según informó el representante de la firma, Víctor Mendoza. El monto corresponde a los meses de octubre y noviembre de 2025. Altair SA es la responsable de la alimentación escolar de 144 instituciones en el departamento de Concepción.

Lea más: Hambre Cero: MDS promete cancelar millonaria deuda con proveedores antes del inicio de clases

En tanto que la propietaria de la empresa Blanca Nieves, señora Blanca Rodríguez Braun, dijo que a ella también le adeudan, pero no supo precisar el monto total aunque aseguró que la cifra es menor a la de las otras dos firmas que proveen alimentos a las instituciones educativas en Concepción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Hugo Cáceres, de la empresa Ladero Paraguayo SA, al ser consultado vía mensajes WhatsApp, sobre la veracidad de la deuda del Gobierno con la firma que representa, respondió: “En este momento me encuentro fuera del país y no dispongo de esa información”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al preguntarle por alguna persona autorizada por él para facilitar ese dato, ya no respondió el mensaje.

Sin respuesta

En comunicación telefónica con la gobernadora de Concepción, Liz Meza Páez (ANR), mencionó que existe la deuda. Prometió enviar a esta corresponsalía los detalles, pero no lo hizo hasta el cierre de nuestra edición, a pesar de insistir a través de mensajes y llamada telefónica.