Hambre Cero: MDS promete cancelar millonaria deuda con proveedores antes del inicio de clases

A casi dos meses del inicio de clases, Tadeo Rojas garantizó que van a cancelar toda la deuda acumulada con las firmas que proveyeron alimentos en el marco del programa Hambre Cero el año pasado. “Se ha ido reduciendo considerablemente”, aseguró

Según detalló, actualmente el Ministerio de Desarrollo Social debe cerca de 250.000 millones de guaraníes. Indicó al respecto que el Ministerio de Economía se comprometió a realizar nuevas transferencias durante enero y febrero para cumplir con los pagos.

“Se ha comprometido en este mes de enero a transferirnos otros G.100.000 millones, y en febrero el mismo monto, incluso con la diferencia, de manera que podamos cancelar antes del inicio de las clases”, sostuvo.

Ya hacen pagos “regulares”

Según el ministro, los desembolsos se vienen realizando de forma gradual y conforme a lo acordado con las empresas proveedoras.

“Hubo un acuerdo con ellos y se está pagando regularmente. Ahora estamos pendientes de una nueva transferencia para cubrir la mitad del saldo y luego, en los primeros días de febrero, la otra mitad para cerrar esto en lo posible”, afirmó.

En cuanto a las deudas que pudieran arrastrar las gobernaciones, Rojas aclaró que esa información no pasa por el MDS. “Ellos tienen una relación directa con el Ministerio de Economía y sus proveedores. No pasa por el MDS los datos de deudas”, remarcó.

Descarta cortes en la provisión de alimentos en escuelas

No obstante, señaló que ya se solicitó un reporte formal. Consultado sobre la posibilidad de que los proveedores suspendan el servicio por atrasos, el ministro descartó ese escenario. “No ha habido ninguna amenaza de parte de ellos”, aseguró y agregó que sabe que llegaron a adquirir deudas por los retrasos en los pagos.

“Estamos en permanente comunicación y ellos están conformes con el compromiso que se asumió y el cumplimiento gradual que se va llevando adelante. Yo creo que vamos a iniciar bien de nuevo este año”, concluyó.

