Las Municipalidades de Misiones aún no expiden registros de conducir con QR

Desde este año se implementa un nuevo sistema para licencias de conducir en Paraguay: las renovaciones y nuevos registros incluirán un código QR que reemplaza a los stickers y perforaciones.

En ese sentido, los encargados de áreas de tránsito de las Municipalidades de San Juan Bautista, San Ignacio, Villa Florida y Santa María mencionaron que aún no están implementando esta nueva forma, ya que se tiene que realizar la actualización del sistema, pero será implementado una vez actualizado.

“Desde el Departamento de Tránsito, estamos con innovaciones, especialmente con la licencia de conducir, en comunicación con funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, nos mencionaron que estarán visitándonos oportunamente a fin de implementar el nuevo formato de licencia de conducir que se va a implementar a nivel nacional”, explicó el director de tránsito de San Ignacio, Misiones, Fredy González.

“Estamos aguardando la llegada de los funcionarios para que puedan habilitarnos el nuevo sistema y proveernos los insumos necesarios. Mientras tanto, continuamos utilizando el sistema actual. El nuevo sistema se aplicará únicamente a las renovaciones y no a las licencias que aún se encuentran vigentes, por lo que se seguirá utilizando el mismo carné hasta su fecha de vencimiento”, agregó.

