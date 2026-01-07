Licencias de conducir con código QR aún no se implementarán en Luque

El director de Tránsito de la Municipalidad de Luque, Cristian Gill, se refirió a la implementación de las nuevas licencias de conducir, las cuales serán digitales y estarán bajo un sistema de QR. Indicó que de momento no la estarán expidiendo, pero que las licencias actuales siguen teniendo validez.

“Ahora mismo estamos con los lotes anteriores, que estaban listos para la renovación de licencias. Una vez que se renueven los lotes ya vamos a tener el nuevo sistema de licencia que es con QR”, explicó el Director de Tránsito.

Seguidamente manifestó: “Para darle tranquilidad a la ciudadanía, los registros activos tienen validez, por lo que no tienen obligación de cambiar la licencia. Además, en caso de que quieran renovar para tener el nuevo sistema, van a tener que esperar porque ahora mismo no se va a contar con ese sistema".

Gill señaló que a través del sistema QR, el agente de tránsito y la policía caminera van a poder acceder a las sanciones y multas que tiene el conductor en otros municipios.

Por otra parte, recordó que desde este año entro en vigencia la Ley 7726, que establece el nuevo sistema de cálculo para el valor de las patentes de los rodados. “Acá ya lo estamos implementando desde el 2 de enero”.