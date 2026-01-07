Municipios de Concepción no expiden registros de conducir con QR

La Municipalidad de Concepción continúa utilizando el sistema antiguo ante la gran cantidad de tarjetas utilizadas para los registros de conducir con que aún cuentan. Después de que terminen esas tarjetas, se migrará a las que tenga código QR, informaron desde la comuna. Asimismo mencionaron que se encuentran realizando los trabajos de actualización de sistemas para la implementación del nuevo formato de las licencias.

Por ejemplo, en el municipio de Belén, el intendente Javier Peralta (ANR), dijo que actualmente funcionarios de la Municipalidad se encuentran trabajando en la actualización del sistema para la expedición de los registros con código QR.

La municipalidad de Itacuá no expide registros de conducir, sólo habilitación de vehículos explicó el jefe comunal Alfonzo Bell (PLRA).

Lea más: Licencias de conducir con QR: así funciona el nuevo sistema

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa misma situación se da en San Carlos del Apa, porque para dar las licencias de conducir la OPACI exige contar con Policía Municipal de Tránsito y allí no tienen, además el costo es alto para montar los equipos necesarios para expedir los registros, dijo el secretario general de la Municipalidad Braulio Lezcano.