Municipios de San Pedro todavía no implementan el sistema QR de las licencias de conducir

Esta información fue confirmada por el presidente de la Asociación de Intendentes de San Pedro, Raúl Soria, intendente del distrito de Itacurubí del Rosario (ANR). El ejecutivo municipal señaló que, por lo menos en estos momentos, todos los municipios continúan expidiendo los carnets de conducción con el sistema tradicional hasta terminar los materiales disponibles en cada institución.

Aclaró, sin embargo, que probablemente esto se irá modificando gradualmente con el correr de los meses, a medida que se van agotando las tarjetas de conducir existentes en las 22 instituciones municipales de San Pedro, explicó.

Soria, al ser consultado sobre la implementación del nuevo formato en la expedición de la licencia de conducir en las comunas de todo el territorio nacional, manifestó que para la ciudadanía es algo totalmente desconocido, pero que la gente se irá adaptando de a poco al sistema, añadió.

Muchas tarjetas en stock

Sobre el punto, aseveró que, según sus colegas intendentes del departamento de San Pedro, por ahora todavía se dispone de una importante cantidad de tarjetas con el código tradicional y que, mientras estos materiales no terminen, no será posible expedir los carnets con el código QR a los conductores.

“Estamos en permanente comunicación con mis colegas intendentes sobre este tema y todos me aseguran que hasta la fecha ningún municipio está entregando las licencias con QR, pero creo que cuando se terminen los materiales disponibles ya estaremos adecuándonos al nuevo sistema”, agregó el jefe comunal.

Poca presencia de contribuyentes

Por otra parte, en el transcurso de esta mañana acudimos hasta la Municipalidad de Santaní para corroborar la presencia de los contribuyentes en la institución, donde observamos muy poca presencia de gente abonando sus impuestos en las ventanillas de la comuna.