San Bernardino: fallece hombre tras sufrir descarga eléctrica en cumpleaños familiar

El fallecido fue identificado como Venancio Aquino Ramírez, de 62 años, quien se encontraba compartiendo una reunión en una vivienda que está situada en la urbanización Puerta del Lago.

Según datos de la Policía Nacional, el hecho se produjo en la madrugada del domingo 4 de enero cuando el hombre intentó acceder a una pista de baile con iluminación eléctrica y, por motivos que aún no fueron determinados, recibió una descarga, desplomándose en el lugar.

Lea más: San Bernardino: solo 50 policías operan para controlar el caos vehicular y dar seguridad miles de veraneantes

Un familiar intentó prestarle auxilio, pero al notar que la víctima continuaba expuesta a la corriente eléctrica, se solicitó asistencia inmediata. Posteriormente, el sexagenario fue derivado al Centro de Salud de San Bernardino.

Pese a la intervención del personal médico, se confirmó su fallecimiento, estableciéndose como causa de muerte la descarga eléctrica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Bernardino: empresarios aseguran acciones judiciales por discotecas en barrios residenciales