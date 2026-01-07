Video: ciclista fue víctima de acoso y pide ayuda para identificar al agresor

Una mujer fue víctima de acoso y agresión mientras andaba en bicicleta. Tras recibir el manoseo por parte de un motociclista, Patricia Ortiz cayó al asfalto, sufriendo varios golpes y raspones. A través de sus redes sociales, publicó los videos de las cámaras de seguridad de la zona y solicitó ayuda para hallar al responsable.