07 de enero de 2026 - 11:50

Video: ciclista fue víctima de acoso y pide ayuda para identificar al agresor

Momento exacto en el que Patricia Ortiz cae de su bicicleta, luego de sufrir la agresión por parte del motociclista.
Una mujer fue víctima de acoso y agresión mientras andaba en bicicleta. Tras recibir el manoseo por parte de un motociclista, Patricia Ortiz cayó al asfalto, sufriendo varios golpes y raspones. A través de sus redes sociales, publicó los videos de las cámaras de seguridad de la zona y solicitó ayuda para hallar al responsable.

El pasado 27 de diciembre, cerca de las 10:00, una mujer fue víctima de acoso y agresión física mientras volvía a su casa en bicicleta por la calle Cerro Corá entre Odilonia Fretes y Nueva Asunción del barrio San Francisco de la ciudad de San Lorenzo.

A través de sus redes sociales, Patricia, de profesión psicóloga, denunció el caso y solicitó ayuda para encontrar al responsable.

“Un hombre en una moto azul me siguió por varias cuadras y me manoseó con tal fuerza que me hizo caer, provocándome golpes y raspaduras”, apuntó en su escrito.

Comentó que gracias a la ayuda de los vecinos pudo recolectar los videos de cámaras de seguridad.

“Aunque no se ve la patente, se distinguen perfectamente la moto y la vestimenta. En el vídeo se puede ver que me siguió esperando el momento de vulnerabilidad”.

“Ya realicé la denuncia en la comisaría, pero necesito tu ayuda. Si reconoces a este sujeto por su ropa, su casco o su moto, por favor escríbeme por privado. Un acosador que se atreve a tirar a alguien de una bici no se va a detener si no lo identificamos”, finalizó su posteo.