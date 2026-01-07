Video: ciclista fue víctima de acoso y pide ayuda para identificar al agresor

El pasado 27 de diciembre, cerca de las 10:00, una mujer fue víctima de acoso y agresión física mientras volvía a su casa en bicicleta por la calle Cerro Corá entre Odilonia Fretes y Nueva Asunción del barrio San Francisco de la ciudad de San Lorenzo.
A través de sus redes sociales, Patricia, de profesión psicóloga, denunció el caso y solicitó ayuda para encontrar al responsable.
“Un hombre en una moto azul me siguió por varias cuadras y me manoseó con tal fuerza que me hizo caer, provocándome golpes y raspaduras”, apuntó en su escrito.
Comentó que gracias a la ayuda de los vecinos pudo recolectar los videos de cámaras de seguridad.
“Aunque no se ve la patente, se distinguen perfectamente la moto y la vestimenta. En el vídeo se puede ver que me siguió esperando el momento de vulnerabilidad”.
“Ya realicé la denuncia en la comisaría, pero necesito tu ayuda. Si reconoces a este sujeto por su ropa, su casco o su moto, por favor escríbeme por privado. Un acosador que se atreve a tirar a alguien de una bici no se va a detener si no lo identificamos”, finalizó su posteo.