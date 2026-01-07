Video: incendio en edificio céntrico de Asunción

Bomberos de la Policía Nacional y de otras compañías intervienen en un incendio que se registra en lo que sería el cuarto piso de un edificio ubicado entre Cerro Corá y Tacuary, zona céntrica de Asunción.

Las llamas generan una intensa humareda que puede observarse a varios kilómetros del lugar y los intervinientes continúan combatiendo las llamas.

Según el comisario Juan Agüero, hubo personas evacuadas tras el reporte del fuego, aunque estas aparentemente no resultaron heridas. Asimismo, la calle Cerro Corá permanece cerrada de momento.

Por su parte, Carlos Acosta, trabajador de una óptica que se encuentra al lado edificio afectado, precisó que una mujer y tres niños fueron evacuados por una terraza. Otro dato que reveló es que el fuego se habría iniciado alrededor de las 17:00.

