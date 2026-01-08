Aprehenden a dos personas por presunto intento de hurto en colegio de Ayolas

AYOLAS. Dos personas fueron aprehendidas en la mañana de este jueves por efectivos de la Comisaría 8ª del barrio Mil Vivienda, tras un presunto intento de hecho punible contra la propiedad registrado en el interior del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada de la Villa Permanente de este distrito, según el informe policial.