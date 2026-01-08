Aprehenden a dos personas por presunto intento de hurto en colegio de Ayolas

De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía Nacional, el procedimiento se llevó a cabo durante una patrulla preventiva por la zona, cuando los intervinientes escucharon ruidos sospechosos provenientes del predio de la institución educativa, lo que motivó el ingreso inmediato al lugar.
Al percatarse de la presencia policial, dos personas intentaron darse a la fuga, iniciándose una breve persecución que culminó con la aprehensión de ambos. Uno de ellos fue identificado como Ramón Efraín Romero Domínguez (18), mientras que el segundo involucrado es un menor de 17 años.
En el sitio del procedimiento fue incautada una motocicleta marca Kenton, modelo C110, color azul, la cual carecía de documentación al momento de la verificación, conforme a lo señalado en el reporte policial.
Posteriormente, los demorados fueron trasladados hasta el Hospital Integrado de Ayolas (IPS – MSPyBS) para la inspección médica de rigor. El hecho fue comunicado al agente fiscal interviniente, abogado Hugo Dávalos, quien dispuso la permanencia de los aprehendidos en la Comisaría y la remisión de la motocicleta a sede fiscal.
