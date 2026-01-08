Senabico inicia subasta del ganado de Lalo Gomes

La titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, detalló que hoy por la tarde darán inicio a la subasta de ganado incautado en el marco de la causa que investiga a Eulalio “Lalo” Gomes. El remate se extenderá entre hoy, mañana y pasado, y se desarrolla en el recinto de la empresa Bangor, ubicado en Villa Hayes.

La subasta se llevará a cao todos los días desde las 13:00 y todos los detalles están en las redes sociales de la Senabico.

Lea más: Fiscalía consigue ampliar el plazo para investigar a Alexandre Rodrigues

¿Cuáles serán los precios?

Según explicó, en esta primera etapa se subastan alrededor de 1.100 cabezas de ganado, que incluyen distintas categorías como vacas, toros, animales preñados, desmamantes y terneros. Cada categoría cuenta con un precio de mercado definido de acuerdo al peso y las condiciones del animal.

Rojas señaló que constataron que existe interés por parte de compradores y que el proceso se realiza cumpliendo todas las normativas vigentes. En ese sentido, indicó que el proceso fue muy largo, debido a que primeramente fue necesario recuperar todo el historial del ganado para ajustarse a los requisitos de las instituciones que intervienen en este tipo de procedimientos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo lo que se recaude en esta subasta será depositado en una cuenta bancaria, a la espera de lo que determine la Justicia. En caso de que no se confirme el comiso mediante una sentencia firme, el dinero podría ser objeto de una eventual cesión, puesto que el propietario Eulalio Lalo Gomés murió el año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Harán más subastas de ganado

La titular de Senabico adelantó además que ya se está preparando la subasta de otras 2.300 cabezas de ganado incautado, como parte de la administración de bienes vinculados a causas que continúan en etapa judicial.

Lea más: Alteración en la DGRP permitió las transferencias entre Alexandre y Tuma

Rojas aclaró que la Senabico cuenta con habilitación legal para vender estos bienes sin necesidad de una orden judicial específica, dado que se trata de activos incautados. Agregó que, una vez que las estancias queden sin ganado, se procederá al alquiler de las mismas y, al finalizar las causas, se definirá si los bienes son subastados de manera definitiva o devueltos.

Actualmente, la Senabico administra más de 3.000 cabezas de ganado y la expectativa es continuar con la venta progresiva de estos animales, agregó la titular de la Senabico.

Lea más: Tras su imputación, Tuma anuncia que demandará a Registros Públicos y a funcionaria