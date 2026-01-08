Hallan muerto a niño con TEA en el arroyo Ñeembucú

Alexander Arsenio Espinoza Ferreira, de 11 años de edad, fue hallado tras varios días de intensa búsqueda. El menor desapareció el día domingo y fue hallado por pescadores en la zona del arroyo Ñeembucú, a 200 metros del puente de acceso a la ciudad de Pilar.

La agente fiscal Erika Encina confirmó que el niño fue identificado por el padre, detalló el periodista de ABC Color, Edgar Vázquez.

El médico forense detalló que se encontraba entre los camalotes, en avanzado estado de descomposición. El cuerpo será enviado a la Morgue Judicial, con sede en Asunción, para confirmar las circunstancias del fallecimiento.

Petardos

El agente fiscal relató que al tomar intervención se enteró de que el pequeño con frecuencia se escapaba del hogar. “Al nene le encantaba el agua, era escapista, no era la primera vez”, detalló.

Durante el proceso investigativo, recabaron varios videos donde se observa al niño corriendo bajo la lluvia o al costado de una estación de servicios. Aparentemente, una persona intentó retenerlo en algún momento, pero no lo logró y envió el video que captó a las autoridades.

La fiscala lamentó este desenlace y pese a que acotó que se van a investigar todas las circunstancias del hecho, habló sobre los petardos como posible causa de la huida.

“Le pedimos siempre a la gente que se concientice con el tema de las pirotecnias. Sabemos que los niños con autismo se desesperan con los petardos, bocinas, cualquiera que le grite, ya veíamos que a Alexander intentaban pararlo y no se dejaba”, declaró en ABC Cardinal.