Esto respondió el director de Ingavi ante denuncia por falta de médicos

A través de un video, una paciente denunció que en el área de urgencias ambulatorias de la clínica Ingavi del Instituto de Previsión Social había un solo médico y unos 60 pacientes que estaban aguardando hace más de dos horas para ser atendidos.

Sobre esta situación, el director de la policlínica, Osmar Amarilla, comentó que el lugar que se ve en el video se llama azul, el nivel más bajo donde están pacientes estables, que no requieren de una urgencia inmediata.

“Tenemos médicos que cubren esa zona, no solamente es un lugar. Imagínense un lugar donde tengo que sostener un promedio de 490 pacientes por día en la urgencia, es inviable tener un solo médico”, explicó Amarilla.

A renglón seguido sostuvo que por cada sección hay distintos equipos de médicos y mencionó que habría que conocer el contexto de lo ocurrido poder ayudar a la persona que realizó la denuncia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: IPS Ingavi abarrotado de pacientes

“Ese color en el RAC (azul) indica que prácticamente puede esperar hasta 4 horas. Tiene un ritmo y siempre se ve desde lo más grave y después viene lo más leve, ese es el proceso normal”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el director expresó que existe el servicio social y un departamento legal donde se pueden presentar las quejas, los reclamos.

Ante la consulta de si se podría dar el caso que hay faltantes de médicos por tema de vacaciones, sostuvo que todo está cubierto y garantizado. “No creo que ningún director quiera dejar desprovisto su urgencia en nuestra vidriera, en nuestro lugar, en nuestra casa”.