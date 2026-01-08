Lanzarán mañana el operativo de seguridad de la temporada veraniega en San Bernardino

El operativo estará a cargo del oficial inspector José Aguilera, quien se encuentra al frente de la Comisaría 16ª de San Bernardino, mientras que el jefe de la dependencia, comisario Milciades León, se encuentra en etapa de reposo médico.

Aguilera informó que, desde esa fecha, se tendrá el despliegue de aproximadamente 300 efectivos policiales, quienes tendrán a su cargo la cobertura de seguridad para ciudadanos y turistas que llegan a la ciudad veraniega.

Detalló que el dispositivo contemplará patrullajes preventivos, controles de rutina y presencia policial en puntos estratégicos.

El oficial inspector señaló que el objetivo principal del operativo es garantizar la seguridad, prevenir hechos delictivos y brindar tranquilidad tanto a los residentes como a los visitantes, especialmente durante los fines de semana y eventos de alta concurrencia..

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Bernardino: solo 50 policías operan para controlar el caos vehicular y dar seguridad a miles de veraneantes

Antecedentes

Durante las últimas semanas, San Bernardino estuvo operando con solo 54 efectivos policiales, número considerado insuficiente ante la masiva afluencia de visitantes que registra la ciudad durante la temporada veraniega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En temporadas anteriores, esta situación derivó en congestionamientos vehiculares, denuncias por disturbios, robos y otros hechos punibles, lo que generó reclamos de pobladores y turistas. Ante este escenario, la Policía Nacional dispuso el refuerzo del personal y la puesta en marcha de un operativo especial de seguridad.

El dispositivo se extenderá durante toda la temporada de verano de 2026, con ajustes en el despliegue conforme al movimiento de personas y a las actividades programadas en la ciudad.

Lea más: San Bernardino: empresarios aseguran que tomarán acciones judiciales por discotecas en barrios residenciales