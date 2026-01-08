Pese a ordenanza, camiones transganados intentan ingresar a frigoríficos clandestinos en Tablada

Camiones transganados buscan ingresar “a toda costa” a la zona de Tablada para abastecer a frigoríficos que operan clandestinamente, pese a la vigencia de una ordenanza municipal que prohíbe su circulación.

La denuncia fue confirmada por Alfredo Moreno, de la Comisión Vecinal Virgen de Fátima, quien aseguró que los transportes ingresan de noche para evitar los controles de la PMT. “De día no aparece ninguno, pero de noche entran las jaulas. Ya van varias noches”, afirmó.

Según los vecinos, en los últimos días se registró el ingreso de hasta cinco camiones en una sola noche. “Hablamos de decenas de animales por vehículo. Eso solo tiene sentido si las plantas siguen funcionando”, sostuvo Moreno.

La versión coincide con lo señalado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que reconoce que los frigoríficos de la zona continúan operando de forma clandestina, pese a estar clausurados.

La PMT admite límites para retener camiones

El jefe de Operaciones de la PMT, Daniel Cárdenas, en conversación con ABC, confirmó que se realizan controles las 24 horas para impedir el ingreso de vehículos con ganado a Tablada, en cumplimiento de la ordenanza 197/25, vigente desde el 11 de noviembre.

“Hoy tenemos dos camiones retenidos. Hay discusiones con abogados de empresas que intentan presentar supuestos amparos, pero el Poder Judicial ya confirmó la ordenanza”, explicó.

Cárdenas reconoció que la retención efectiva es compleja. “No tenemos dónde llevar un camión con 40 o 50 animales. Lo que hacemos es impedir el ingreso y pedir que se retiren, pero insisten”.

Desde la PMT indicaron que los representantes de frigoríficos exhiben documentos sin firma ni sello para justificar el paso. Sin embargo, la Municipalidad informó que un Tribunal de Apelaciones rechazó el amparo presentado por plantas que buscaban frenar los controles, lo que dejó firme la prohibición.

Aun así, los transportistas cambian recorridos y aprovechan los horarios nocturnos para ingresar por caminos alternativos. En ese sentido, la PMT se ve obligada a redoblar la vigilancia en puntos como Traschaco y Artigas.

Vecinos piden mayor control

Los vecinos piden mayor apoyo interinstitucional para hacer cumplir la ordenanza. “Desde que empezó la ordenanza estábamos más tranquilos, pero ahora otra vez tenemos camiones entrando de noche. Necesitamos controles permanentes”, reclamó Moreno.

La Municipalidad emitió la ordenanza 197/25 prohíbe la circulación de camiones transganado en la zona de Tablada y que su aplicación se sustenta en una resolución judicial firme. Aun así, los intentos de burlar la norma continúan.