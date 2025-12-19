PMT y vecinos frenan el ingreso de camión transganado en Tablada

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reforzó sus controles en la zona de Tablada Nueva y ya no se permite el ingreso de camiones que transportan ganado con destino a frigoríficos para su faenamiento.

Este viernes, un vehículo fue detenido mientras intentaba ingresar con animales.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de la ordenanza municipal 197/25, que entró en vigencia el pasado 11 de noviembre y prohíbe la circulación de camiones transganado en la zona.

El jefe de Operaciones de la PMT, Daniel Cárdenas, explicó que los establecimientos involucrados fueron notificados en tiempo y forma sobre la prohibición. “Estos camiones ya no pueden ingresar a Tablada. Los frigoríficos tienen que salir de Asunción y operar en otros puntos”, afirmó.

PMT controlará 24 horas el intento de ingreso de transganado

Indicó que los controles se vienen realizando desde hace varios días y que, ante intentos de ingreso en horarios nocturnos, la PMT mantendrá operativos durante las 24 horas.

Durante el procedimiento, el camión fue sorprendido con ganado en su interior y se labró el acta de intervención correspondiente. El conductor fue notificado y obligado a retirarse del lugar sin descargar los animales.

Según relató el chofer, que dijo prestar servicios a la empresa Rancho Verde, no tenía conocimiento de la prohibición vigente.

Reclamo de vecinos

Vecinos del barrio Santísima Trinidad y Tablada acompañaron el operativo y manifestaron su respaldo a la medida. Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal de la zona, sostuvo que el tránsito de camiones y la actividad de los frigoríficos afecta directamente la calidad de vida de las familias.

“Somos miles de familias perjudicadas por los olores, las moscas, los residuos y el constante movimiento de vehículos pesados. Queremos una mejor calidad de aire y de vida”, expresó.

Desde la Municipalidad informaron que la aplicación de la ordenanza se da tras una resolución judicial firme. Un Tribunal de Apelaciones confirmó el rechazo al amparo promovido por dos frigoríficos que buscaban frenar los controles de la PMT.

El director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Jorge Sabaté, confirmó que con esta decisión los frigoríficos ya no podrán operar en la zona de Tablada Nueva y que la PMT hará cumplir estrictamente la normativa vigente.