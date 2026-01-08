Pilar implementará licencias de conducir con código QR

La Municipalidad de Pilar implementará en los próximos días el nuevo formato de licencias de conducir con códigos QR, en cumplimiento de la Resolución N° 189/2025 de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), que establece la adopción gradual de este sistema en todos los municipios del país.

El intendente municipal Fernando Ramírez (ANR) explicó que la puesta en marcha del nuevo sistema se concretará en aproximadamente una semana, una vez que la comuna reciba el nuevo lote de registros provistos por la ANTSV.

“Estimamos que en una semana más estaremos implementando el nuevo formato, apenas recibamos los insumos actualizados”, señaló.

Por su parte, el director de Tránsito de la Municipalidad de Pilar, Julio Centurión, aclaró que la normativa ya se encuentra vigente desde este año, pero pidió tranquilidad a la ciudadanía.

“Las personas que renovaron su licencia este año o que cuentan con el formato anterior no deben preocuparse, ya que esos registros tendrán validez por cinco años”, indicó.

Centurión explicó además que la Dirección de Tránsito aún dispone de aproximadamente 100 lotes de registros del formato antiguo.

“Estamos agotando el stock actual y, una vez que recibamos los nuevos, entrará plenamente en vigencia el sistema con código QR, estandarizado a nivel país”, puntualizó.

El nuevo sistema reemplazará a los tradicionales stickers o perforaciones utilizadas hasta ahora.

Mediante el escaneo del código QR, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito podrán verificar de forma inmediata si el conductor se encuentra al día con su licencia, así como acceder al registro de infracciones cometidas.

Sistema centralizado

La plataforma habilitada por la Agencia Nacional de Tránsito permitirá además a los municipios calcular de manera automática el impuesto vehicular, teniendo en cuenta la marca, el modelo y el año de fabricación del rodado.

Este formato digital también será aplicado a la habilitación de vehículos, avanzando hacia un sistema de control más moderno, eficiente y transparente.