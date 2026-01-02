Fiscal imputa al supuesto autor de los disparos en la playa Camping Paraíso de Villa Florida

El 1 de enero del 2026 ocurrió el hecho en la playa Camping Paraíso de Villa Florida, Misiones, el cual fue grabado y viralizado en las redes sociales, en donde se observa a una persona realizando un disparo hacia un grupo de gente.

Tras este hecho, el autor del disparo fue aprehendido e identificado como Lucas Niels León Silva, de 19 años, y en ese sentido el fiscal de la causa Eduardo Alegre realizó la imputación del mismo por producción de riesgos comunes con material controlado.

“El supuesto autor del disparo ya se encuentra imputado con orden de detención fiscal. De hecho, ya lo hicimos ayer, 1 de enero del 2026. El mismo está imputado por el tipo penal de producción de riesgos comunes con material controlado, cuyo marco penal va hasta cinco años de pena privativa de libertad, en principio“, indicó Alegre.

El supuesto autor de los disparos se negó a brindar su declaración indagatoria, pero el agente fiscal se entrevistó con el mismo, donde le mencionó el porqué reaccionó de esa manera contra el grupo de personas que se observa en el video.

“Tuve una entrevista con él y, fuera del protocolo, me mencionó que efectivamente reaccionó tras ser agredido verbalmente por una turba de personas en la playa Paraíso. El mismo reside en el barrio Republicano de la capital del país. Llegó, según sus manifestaciones, en horas de la mañana, bien temprano, tipo 6:30, a la playa Paraíso en motocicleta“, agregó el fiscal de la causa.

Personal de Criminalística de la Policía Nacional le aplicó la prueba de parafina. “No obstante, al cotejar el video que circuló en redes sociales, puedo afirmar que se trata de la misma persona, ya que tiene el mismo peinado, inclusive la misma vestimenta que tenía al momento de producir el disparo“, acotó Alegre.

El agente fiscal también recalcó que no existe hasta el momento ninguna denuncia formal por parte de los agredidos, como se observa en las imágenes. La policía intervino tras la viralización del video. “Es más, la aprehensión del sujeto se produjo horas después, a través del personal policial, pero hasta el momento no existe una denuncia formal“, concluyó Eduardo Alegre.