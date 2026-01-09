Detienen e imputan a personal de constructora por la muerte de siete vacunos tras consumir agua contaminada en Pirayú

Una comitiva fiscal-policial, encabezado por el fiscal Alfredo Ramos Manzur, se constituyó hoy a la vera del arroyo Piro’y. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por la mortandad de siete animales vacunos, que causó un perjuicio económico aproximado de G. 49 millones, según relató el afectado Sergio Daniel Salinas Gómez, de 45 años.

En relación al hecho, fue detenido el personal de la constructora Fieldmann SA, Julio César Rotela Rolela, de 26 años, domiciliado en este distrito.

El joven fue imputado por el hecho punible contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos, envenenamiento de cosas de uso común y frustración de la persecución y ejecución penal.

Asimismo, uno de los supuestos responsables de la empresa, Lucas Reckziegel, fue imputado por hecho punible contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos y envenenamiento de cosas de uso común. Adelantó que pidió al Juzgado de Garantía que declare su rebeldía. El fiscal Ramos Manzur solicitó prisión preventiva para los imputados.

De acuerdo con la denuncia presentada por el ganadero Salinas Gómez, desde hace aproximadamente 22 días venían muriendo sus animales de a uno, y en la víspera se completó la pérdida de siete vacunos, todos de la raza Brahman.

El denunciante manifestó que recién ayer realizó la denuncia, luego de constatar que los animales murieron a consecuencia del consumo de agua contaminada del arroyo Piro’y, que cruza por su propiedad.

Refirió que el arroyo se habría contaminado tras el desagüe cloacal arrojado de forma directa desde un camión cisterna y a través de registros del alcantarillado sanitario que presentaban filtraciones. Con las constantes lluvias, las aguas servidas pestilentes fueron arrastradas hasta el cauce del arroyo.

Muerte por ingesta de agua presuntamente contaminada

El ganadero refirió que contrató al veterinario Wildo Silvera González, quien inspeccionó los animales muertos que se encontraban en la orilla del arroyo y determinó como posible causa de muerte el “clostridium botulismo”, ocasionado por la ingesta de agua contaminada.

El denunciante presentó videos y otras evidencias al fiscal interviniente, en los que se observa a una persona de sexo masculino manipulando una manguera desde un camión cisterna, así como otros registros audiovisuales donde se aprecia un registro ubicado en la misma orilla del arroyo Piro’y, el cual presenta filtraciones de un líquido de color negro que cae directamente al cauce hídrico.

Lo que dijo el fiscal Ramos Manzur

El fiscal de la Unidad Penal N°3 de Paraguarí, Alfredo Ramos Manzur, dijo que se constituyeron en inmediaciones del arroyo para observar los animales que fallecieron a causa probable de la ingestión del afluente cloacal.

Explicó que el personal de la constructora fue detenido por obstrucción y frustración a la persecución penal, ya que “solicitamos información al respecto y, en su carácter de encargado, no colaboró. El mismo será remitido a la Comisaría Primera de Paraguarí y ya será imputado. El Ministerio Público solicitará para el mismo prisión preventiva”.

El fiscal aseguró que de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios salen tres bocas, tres caños que van directamente al arroyo. Dijo que el técnico industrial que acompañó desde el Ministerio Público, César Mortello, tomó muestras del agua del arroyo para analizar.

El fiscal interviniente explicó que la planta de tratamiento que utilizan tiene vertido directo al arroyo Piro’y, lo cual es muy preocupante. El arroyo desemboca en el lago Ypacaraí.

“El Gobierno invierte millones de dólares en el lago, pero nunca se podrá lograr un saneamiento efectivo mientras existan descargas como estas. Este es uno; quién sabe cuántos más hay que están desaguando allí”, señaló.