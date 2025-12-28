Pirayú: suboficial de Lince fallece al chocar contra columna de la ANDE

La víctima fatal fue identificada como Celso Daniel Gavilán González (20), suboficial ayudante P.S., personal de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas (DOTM) – LINCE, domiciliado en el barrio N.° 4 de este municipio, quien sufrió traumatismo craneoencefálico grave.

El fallecido se encontraba al mando de un automóvil marca Toyota, modelo Runx, año 2002, color negro, chapa N.° BKR 818.

En el accidente resultó con lesiones leves su acompañante, el vicesargento de Infantería Adilson Thiago Uriarte Villagra, paraguayo, soltero, de 20 años de edad, personal militar con destino en la Primera División de Infantería de Tacumbú, domiciliado en la compañía Ykua Ka’ü de Pirayú.

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y fue auxiliado por Bomberos Voluntarios de este distrito. Ambos accidentados fueron derivados primeramente al Centro de Salud local y posteriormente trasladados de urgencia al Hospital Nacional de Itauguá, donde se confirmó el fallecimiento de Gavilán González, mientras que el militar continúa en observación.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por los efectivos policiales intervinientes, el conductor del automóvil, personal de LINCE, habría perdido el control del rodado en una curva cerrada, impactando contra una columna de la ANDE. A raíz del choque, sufrió lesiones graves en la cabeza que le causaron la muerte.

En el lugar se presentaron agentes de Criminalística, a cargo del suboficial mayor P.S. Adolfo Bareiro. Asimismo, se comunicó el hecho al agente fiscal de turno de Yaguarón, Eladio Cohene, quien dispuso la incautación del vehículo y la entrega del cuerpo a sus familiares.