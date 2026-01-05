Trasladan a la cárcel a tres hombres imputados por abuso sexual en niños

Tras las denuncias, el Ministerio Público formuló imputación y los magistrados resolvieron la prisión preventiva de los procesados, quienes deberán guardar reclusión en libre comunicación y a disposición de los juzgados competentes, conforme a las resoluciones judiciales.

Uno de los imputados es Edgar Benítez Arguello, de 32 años, domiciliado en la ciudad de Pirayú, fue imputado por el fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Yaguarón, José Silguero, por el supuesto hecho de abuso sexual en niños. El Juzgado Penal de Garantías de Carapeguá, a cargo del juez Hilario Francisco Bustos Martínez, dictó la prisión preventiva mediante A.I. N° 649, de fecha 31 de octubre de 2025. El mismo está sindicado de haber abusado de una menor de 13 años.

Asimismo, fue remitido a la penitenciaría Roque Fabián Cáceres Villagra, de 57 años, domiciliado también en la ciudad de Pirayú. El mismo fue imputado por el fiscal de la Unidad Penal N° 1, Eladio Cohene, por un supuesto hecho de abuso sexual y otros. La jueza de Garantías Digna Ocampo Gómez dispuso su prisión preventiva mediante el Oficio Judicial N° 1323, de fecha 24 de noviembre de 2025.

En esta causa, una mujer también se encuentra imputada, tras la denuncia de la víctima de 13 años, quien relató que, bajo engaños, su tía la entregaba a Cáceres Villagra para que la manoseara a cambio de recibir dinero.

Por otra parte, fue trasladado Carlos Daniel Contrera, de 43 años, domiciliado en el distrito de Yaguarón, imputado en la causa N° 1347/2025 por el supuesto hecho de abuso sexual en niños. La prisión preventiva fue ordenada por el Juzgado Penal de Garantías de Paraguarí, mediante A.I. N° 708, quedando el procesado a disposición de la magistratura interviniente.

El hombre es investigado por el abuso sexual de una menor de 12 años. La investigación está a cargo del fiscal Eladio Cohene.

El traslado de los tres procesados hasta la Penitenciaría Regional de Misiones fue realizado por efectivos policiales de la Comisaría 9ª de Pirayú, en cumplimiento de los oficios judiciales correspondientes.