Hospital Barrio Obrero: agendados para cardiología sin atención por falta de profesionales

En el recorrido para conocer como está funcionando el Sistema de Salud, el Hospital de Barrio Obrero presentó una importante concurrencia de pacientes a tempranas horas de este viernes, quienes ofrecieron opiniones divididas en cuanto a la atención médica.

“Para mí, el servicio es pésimo. Yo me agendé hace quince días para cardiólogo y en estos momentos me están diciendo que no hay cardiólogo. No entiendo para qué agendan si después el cardiólogo va a estar de vacaciones. Es una vergüenza”, señaló una señora después de recibir la noticia.

Este mismo inconveniente tuvieron otras dos personas, quienes llegaron hasta la ventanilla donde se confirman las consultas y se encontraron con la noticia de que no había cardiólogo y recién se normalizaría la próxima semana.

“Yo cada tres meses vengo a consultar. Mi hija llamó a pedir turno y le dieron para hoy. Días antes volvió a llamar para reconfirmar el turno y le dijeron que iba a haber atención”, comentó otro de los pacientes que se quedó sin ser atendido.

Por su parte, la otra señora que se quedó sin consultar apuntó: “No queda de otra que esperar a que el cardiólogo vuelva de sus vacaciones. Pero sí, molesta mucho esta situación porque uno se organiza de acuerdo al día que le toca consultar y que luego te salgan con esto, no es justo".

En el área donde todos los presentes señalaron que no tenían inconvenientes es en el área clínica.

“Normalmente, vengo a consultar acá y la verdad que no tengo problemas en cuanto al agendamiento y la atención de los profesionales en el área clínica. En cuanto a medicamentos, siempre consigo todo lo que me recetan”, sostuvo una de las pacientes.