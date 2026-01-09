Quejas en el Rigoberto Caballero tras internación de agente herido en Lusipar

El suboficial ayudante Ángel Daniel Molinas, herido durante el enfrentamiento con los ocupantes de Lusipar, volvió a internarse en el hospital de policías Rigoberto Caballero debido a una infección de su herida.

Los familiares del agente se quejaron de las condiciones en que estaba el agente, ya que desde el lunes pasado le pusieron en una sala compartida con otros ocho pacientes y aseguraron que han luchado durante dos días para conseguir una sala individual que está en pésimas condiciones, en la que no había ni silla para los familiares.

“Él sigue internado por una complicación de su herida. El techo (del nosocomio) está lleno de humedad, el baño sin luz, la puerta no se puede cerrar, los médicos pasan cada dos días a verle, teniendo una infección grave y, por último, compramos algunos medicamentos también. Hace poco el ministro Riera discurseó a nombre de él, fotitos de él, del hospital, sin autorización de la familia, pero aguantamos todo eso, pero lo que estamos viviendo ahora ya es prácticamente una vergüenza”, sostuvo uno de los familiares.

Ante la denuncia realizada consultamos al doctor David Torales, director del hospital, sobre la situación, y aseguró que el agente está atendido y asistido por el personal médico e, incluso, la infección evoluciona favorablemente, ya que se le brinda el tratamiento con los antibióticos correspondientes.

“Entiendo que se queja por las condiciones de nuestro hospital. En el momento de su ingreso no disponíamos de salas individuales donde internarle, pero ni bien se pudo, se le puso en una sala individual para que esté solo. Es un problema que tenemos porque nuestro hospital está pequeño ya”, respondió.

Evolución favorable

Agregó que en cuanto a la parte clínica, se le está tratando y diariamente le ven los médicos de medicina interna, además de contar con visitas de especialistas conforme a la necesidad.

“Está con una infección de la zona quirúrgica que está evolucionando favorablemente con los antibióticos respectivos, pero sí, nuestro hospital necesita crecer para dar más comodidad a nuestros pacientes. Estamos trabajando para crecer, tenemos varias estrategias que ya estamos desarrollando, pero nos va a llevar un tiempo cambiar para mejorar”, afirmó.

El viernes 5 de diciembre de 2025 se registró un enfrentamiento entre campesinos y uniformados policiales en zona de la estancia Lusipar, departamento de San Pedro, luego de que supuestos sintierras hayan atropellado el lugar para ingresar a la fuerza.

Dos policías resultaron heridos con armas de fuego. Uno de ellos fue el suboficial Ángel Cano, quien recibió un disparo en la zona del rostro y presentó una herida a nivel nasal.

El otro policía herido fue el suboficial Ángel Molinas, quien en la ocasión ingresó a terapia intensiva tras un disparo en zona del muslo que provocó una lesión de la vena femoral.

Molinas tuvo una pérdida importante de sangre y tras una cirugía, que duró unas cinco horas, lo estabilizaron, por lo que ya no necesitó asistencia mecánica respiratoria.