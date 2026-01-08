Carne avícola a Taiwán: ¿qué dijo el embajador sobre la esperada habilitación?

El sector avícola espera incrementar sus envíos de carne con la apertura del mercado de Taiwán, dado que los trámites ya concluyeron y se aguarda una decisión en los próximos meses.

El embajador de Taiwán en Paraguay, José Han, mencionó a ABC que el proceso para la exportación de carne aviar paraguaya al mercado asiático entró en su fase final. En el que se completó la inspección científica y técnica, quedando pendiente únicamente la finalización de los procesos administrativos.

“Se prevé un avance significativo en el año 2026. Una vez habilitado oficialmente, este rubro se convertirá en el tercer pilar de las exportaciones cárnicas de Paraguay a Taiwán, después de la carne bovina y porcina, impulsando así el volumen total del comercio bilateral”, destacó.

Consultado cuando se podría tener una posible apertura, el diplomático manifestó que “está muy optimista” de que se pueda dar este primer semestre y “pronto se podría anunciar”. Añadió que será un nuevo rubro para la exportación de Paraguay y un componente importante en la relación comercial entre Taiwán y Paraguay.

Complementariedad de la demanda

Según el embajador, Taiwán importa anualmente más de 250.000 toneladas de carne de pollo, pero debido al impacto de la gripe aviar, esa nación solo permite actualmente la importación de productos cárnicos desde ciertos estados de Estados Unidos.

“En este contexto, la carne aviar paraguaya, gracias a su competitividad en precios y excelente calidad, puede convertirse en una opción clave para que Taiwán diversifique sus fuentes de abastecimiento de carne”, apuntó.

Perspectiva y dinamismo este 2026

En cuanto a las perspectivas del complejo cárnico para este nuevo año, el embajador mencionó que espera que la capacidad de producción “se libere aún más” a medida que se autorice la exportación a Taiwán de un mayor número de frigoríficos paraguayos de carne bovina. Sumado al impacto positivo de la eventual apertura del mercado de carne aviar, se proyecta que el valor total del comercio de productos cárnicos alcance un nuevo máximo histórico.

Asimismo, ambas partes analizan la apertura para la exportación de menudencias de alto valor, como la lengua bovina, con el objetivo de inyectar un nuevo dinamismo a las exportaciones paraguayas mediante el desarrollo de líneas de productos de mayor valor agregado.

Exportación de carne aviar

Entre enero y diciembre del año pasado, el sector avícola exportó 4.423.219 kilos de carne por un valor de US$ 7.116.305. Estas cifras representan una caída del 31% en volumen y del 36% en divisas respecto a 2024, cuando se lograron 6.438.993 kilos por US$ 11.290.434.

No obstante, pese a la caída, el rubro avícola logró ingresar a nuevos mercados, como Filipinas y Singapur. En el primer país mencionado, ya concretó sus primeros envíos.