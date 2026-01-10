ESSAP impulsa solución definitiva al suministro de agua en San Bernardino

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) anunció que está en proceso de construcción su nueva planta a orillas del Lago Ypacaraí, una obra estratégica diseñada para resolver los problemas históricos de provisión de agua que afectan a la ciudad.

Luis Fernando Bernal, presidente de la entidad estatal, destacó que esta infraestructura representa una solución real y definitiva a una problemática que la institución arrastra desde hace décadas.

Mientras avanzan las obras de la nueva planta, la Essap implementará las siguientes acciones de contingencia:

Entrega gratuita de tanques: Los usuarios que residan en zonas con baja presión o falta de suministro y no cuenten con reservorio, podrán solicitar tanques de 500 litros sin costo. Estos permitirán acumular agua en horas de mayor presión y garantizar reservas para los momentos de alto consumo.

Atención 24/7: La oficina de la ESSAP en San Bernardino permanecerá abierta las 24 horas durante los fines de semana para atender consultas y reclamos de manera inmediata.

Asistencia con camiones cisterna: Se ha dispuesto una flota de camiones cisterna listas para asistir rápidamente a los sectores que lo requieran.

“Sabemos que en verano la ciudad crece muchísimo y no siempre pudimos responder tan rápido como ustedes se merecen. Por eso, además de la obra de fondo, nos ponemos las pilas para acompañarlos día y noche con soluciones concretas”, afirmó Luis Fernando Bernal.

