10 de enero de 2026 - 19:04

ESSAP impulsa solución definitiva al suministro de agua en San Bernardino

Fachada de la sede de la Essap en San Bernardino.

La Empresa de Servicio Sanitarios del Paraguay se encuentra en proceso de contrucción de una nueva planta a orrillas del Lago Yacaraií. Con esta obra, se espera brindar una solución real y definitiva a los problemas de provision de agua que afectan a la ciudad.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) anunció que está en proceso de construcción su nueva planta a orillas del Lago Ypacaraí, una obra estratégica diseñada para resolver los problemas históricos de provisión de agua que afectan a la ciudad.

Luis Fernando Bernal, presidente de la entidad estatal, destacó que esta infraestructura representa una solución real y definitiva a una problemática que la institución arrastra desde hace décadas.

Mientras avanzan las obras de la nueva planta, la Essap implementará las siguientes acciones de contingencia:

  • Entrega gratuita de tanques: Los usuarios que residan en zonas con baja presión o falta de suministro y no cuenten con reservorio, podrán solicitar tanques de 500 litros sin costo. Estos permitirán acumular agua en horas de mayor presión y garantizar reservas para los momentos de alto consumo.
  • Atención 24/7: La oficina de la ESSAP en San Bernardino permanecerá abierta las 24 horas durante los fines de semana para atender consultas y reclamos de manera inmediata.
  • Asistencia con camiones cisterna: Se ha dispuesto una flota de camiones cisterna listas para asistir rápidamente a los sectores que lo requieran.

“Sabemos que en verano la ciudad crece muchísimo y no siempre pudimos responder tan rápido como ustedes se merecen. Por eso, además de la obra de fondo, nos ponemos las pilas para acompañarlos día y noche con soluciones concretas”, afirmó Luis Fernando Bernal.

