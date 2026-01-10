Nacionales
10 de enero de 2026 - 15:19

Popeyes Paraguay abre en San Bernardino su tercer local

San Bernardino recibe su tercer local de Popeyes Paraguay, llevando su famoso pollo frito a la ciudad veraniega.
La ciudad veraniega de San Bernardino ahora cuenta con un nuevo destino para los amantes del pollo frito: Popeyes inauguró su tercer local en Paraguay, ofreciendo su sabor único que ya conquistó a miles alrededor del mundo.

Por Faustina Agüero

La inauguración del nuevo local se llevó a cabo el viernes 9 de enero, con un acto que reunió a autoridades de la empresa, colaboradores y miembros de la comunidad local.

La ceremonia comenzó con la bendición del establecimiento a cargo del padre Roberto Mendoza, seguida del tradicional corte de cinta que marcó oficialmente el inicio del restaurante.

En San Bernardino se disfrutan las propuestas de Popeyes.

El equipo directivo presente en la inauguración incluyó a Diego López, gerente general; Asucena Romero, gerente de marketing; Beatriz Fukuoka y Marcos Penoni, arquitectos; Mariana Sánchez, brand manager; Juan Vera, gerente de operaciones; e Ivonne Aguilera, gerente de entrenamiento.

Todos coincidieron en destacar la importancia de este nuevo local para acercar la experiencia Popeyes a los veraneantes y a la comunidad de San Bernardino, reafirmando el compromiso de la empresa con la calidad, el servicio y la innovación en sus productos.

Con entusiasmo, los directivos inauguraron el nuevo local, celebrando la expansión de la marca y la oportunidad de acercar su famoso sabor a más personas.
“La llegada de Popeyes a San Bernardino representa un paso muy importante dentro de nuestro plan de expansión en Paraguay. Es una ciudad con una identidad única, especialmente durante el verano, y queremos estar presentes acompañando este movimiento, ofreciendo una experiencia gastronómica diferencial tanto a los residentes como a los turistas”, resaltó Diego López, gerente general de Popeyes.

El nuevo restaurante está ubicado sobre la ruta San Bernardino–Altos y Avenida Guillermo Neumann.

Diego López gerente general de Popeyes.
Historia

Popeyes fue fundada en 1972 en Nueva Orleans, Estados Unidos, por Al Copeland, con la idea de ofrecer un pollo frito diferente, inspirado en las raíces culturales y gastronómicas de Louisiana.

Desde entonces, la cadena ha crecido de manera sostenida y hoy cuenta con más de 4.000 restaurantes en más de 30 países, posicionándose como una de las cadenas de pollo frito más reconocidas a nivel mundial. Su éxito se basa en una receta que combina tradición, innovación y pasión por el sabor, ofreciendo siempre productos de alta calidad a sus clientes.

El nuevo local de San Bernardino promete convertirse en un punto de encuentro para familias, amigos y turistas que buscan disfrutar de una propuesta gastronómica distinta, en un ambiente moderno y acogedor.

Con esta inauguración, Popeyes Paraguay continúa su expansión en el país, manteniendo firme su visión de ofrecer un sabor auténtico que combina la tradición de Louisiana con la frescura y creatividad de sus recetas.

El local de Popeyes en San Bernardino ofrece un ambiente agradable, pensado para que los clientes disfruten de su comida en un espacio cómodo y acogedor.
