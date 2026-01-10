Rescantan un gato pardo de una barcaza

El procedimiento tuvo lugar en un amarradero, aguas arriba del Puerto Seguro Fluvial. Se confirmó que se trataba de una onza o gato pardo (jaguarundi), especie nativa en peligro de extinción.

Las personas que divisaron al felino activaron los protocolos y se dio aviso a las autoridades. El rescate se realizó en el Amarradero IB (Km 1590 del río Paraguay), con intervención de la Prefectura General Naval y el apoyo de los Bomberos Voluntarios de Villeta.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2025/02/19/video-hallan-un-tirika-en-el-barrio-san-pablo/

El felino fue rescatado sin lesiones y entregado a las autoridades para su evaluación y reubicación.

Gabriel García, uno de los bomberos intervinientes, explicó que la noticia de la presencia del animal fue dada a las 14:00 del viernes e inmediatamente se trasladaron al lugar. “Es raro que un animal originario del Chaco esté en una barcaza. No me explico cómo llegó hasta allí”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

García agregó que el rescate no registró inconvenientes. Añadió que el caso ya está en conocimiento del Mades y que en las próximas horas sería liberado en territorio chaqueño, que es su hábitat natural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según comentó y de acuerdo a sus primeras observaciones el animal está en buenas condiciones.