Video: concejal liberal denuncia deficiente recolección de basura en Luque

La concejal de Luque, Belén Maldonado, utilizó sus redes sociales para denunciar la falta de recolección de basura en distintos barrios de la ciudad. En un video, la edil afirmó que recibió numerosas denuncias de vecinos que, desde Navidad y Año Nuevo, no cuentan con el servicio de retiro de residuos domiciliarios.

“Me llegaron varias denuncias de vecinos haciendo sus reclamos de la falta de recolección de basura en estos días. Con este calor se imaginan lo que es convivir con ese olor”, manifestó Maldonado en el material audiovisual.

Barrios con hasta 15 días sin servicio

Durante el recorrido, la concejal conversó con pobladores que aseguraron que la recolección no se cumple con regularidad. Según los testimonios, en algunos sectores la basura permanece acumulada frente a las viviendas desde hace aproximadamente 15 días, pese a que los contribuyentes continúan abonando por el servicio.

Maldonado sostuvo que la situación genera focos de insalubridad y malestar generalizado entre los vecinos afectados.

Protesta frente a la empresa recolectora

Como forma de visibilizar el reclamo, la edil recogió bolsas de basura de los vecinos y posteriormente las depositó frente a las oficinas de la empresa La Disciplina S.A., responsable del servicio de recolección en la ciudad.

En sus redes sociales, Maldonado cuestionó duramente la gestión del servicio y la falta de control. “Cuando la basura no se recoge, no falla el vecino: falla la empresa y falla el control. La ciudadanía está cansada de pagar un servicio que no recibe”, expresó.