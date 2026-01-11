Bacheo inconcluso agrava el mal estado de la ruta PY01

Cada vez resulta menos transitable este corredor vial, donde los automovilistas denuncian daños constantes en sus vehículos, como rotura de cubiertas, tren delantero y pinchaduras de ruedas, a causa de los profundos pozos que se multiplican sobre la calzada de la ruta PY01.

El trayecto más afectado se encuentra del lado de Carapeguá, en el límite con Paraguarí, así como en el tramo San Roque González–Quiindy, donde persisten peligrosos cráteres sin que hasta el momento exista una solución definitiva.

Ante dicha situación, en varios sectores, los conductores optan por circular incluso a contramano para esquivar los baches, mientras que en otros tramos se ven obligados a transitar por las banquinas, deteriorándolas aún más y poniendo en riesgo a los peatones que también utilizan estas franjas laterales.

Los que transitan por dicha ruta, son sorprendidos de forma permanente por los peligros cráteres, muchos de ellos difíciles de advertir, sobre todo durante la noche o en días de lluvia, cuando la visibilidad disminuye considerablemente.

Durante la temporada de verano, miles de turistas que se dirigen a ciudades del sur del país como Paraguarí, Villa Florida, Encarnación y Ñeembucú deben extremar cuidados al circular por esta ruta, ya que los trabajos de recapado se realizaron de manera parcial, dejando sectores sin cobertura adecuada y pozos de gran profundidad.

Adjudicación de recapado, cumplida a medias

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había adjudicado en diciembre de 2024 las tareas de recapado de 93 kilómetros de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Ypané y Quiindy, al Consorcio Paraguarí, integrado por Tecnoedil SA y Concret Mix SA, por un monto de G. 49.536.105.673.

El proyecto, formalizado mediante la Resolución N.º 2.269/24, contemplaba intervenciones en puntos críticos para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, incluyendo fresado, colocación de nueva carpeta asfáltica, bacheo estructural y mejoras en la señalización. El plazo de ejecución fue establecido en 15 meses, con una culminación prevista para marzo de este año.

Sin embargo, actualmente no se observan maquinarias ni operarios trabajando en el tramo correspondiente al departamento de Paraguarí, y no existe información oficial sobre los motivos por los cuales se interrumpieron las tareas de bacheo entre Paraguarí - Carapeguá y San Roque González-Quiindy.

Los automovilistas especialmente temen a que persista el deterioro de la ruta porque no existe un plan de mantenimiento hasta que llegue la duplicación de la ruta PY01 que podría tardar meses para concretarse en la zona.

Duplicación de la ruta PY01

En paralelo, el MOPC adjudicó en setiembre de 2025 la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy, al Consorcio Rutas del Mercosur, integrado por ALYA Construtora SA (Brasil), SEMISA Infraestructura SA (Argentina) y las empresas paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA.

La obra, adjudicada bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), contempla una inversión superior a USD 400 millones y un mantenimiento garantizado por 30 años. Desde el Gobierno destacaron que se trata de un proyecto estratégico para la conectividad nacional, que se prevé culminar en el 2027.

La duplicación abarcará aproximadamente 108 kilómetros y prevé, además, la construcción de cuatro enlaces a desnivel en San Antonio, Ypané, Guarambaré e Itá, así como intercambiadores y soluciones viales en puntos estratégicos.

Según datos oficiales, más de 35.000 vehículos circulan diariamente por este corredor, que beneficiará de manera directa a unas 2.600.000 personas de Central y Paraguarí, e indirectamente a pobladores de Misiones e Itapúa.