Río Pilcomayo: monitorean intenso caudal tras llegada del agua a General Díaz

Tras semanas de preocupación por la falta de canalización para el ingreso del agua al río Paraguay, las aguas del río Pilcomayo ingresaron a territorio de General Díaz, departamento de Boquerón, alrededor de las 18:00 del martes pasado, con un caudal considerable que mantiene en alerta a las instituciones encargadas del monitoreo y la prevención.

El director de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), Darío Medina, informó que el cauce continúa avanzando dentro del territorio nacional desde la apertura de la embocadura, registrada el pasado 30 de diciembre.

Lluvias en Bolivia impulsan el caudal

Medina explicó que el comportamiento actual del río está siendo impulsado principalmente por las lluvias registradas en la Cuenca Alta, en Bolivia, además de las precipitaciones locales de los últimos días.

En su recorrido, el río atravesó varios establecimientos ganaderos hasta llegar a las inmediaciones de los puentes de General Díaz, dentro de los parámetros previstos en las proyecciones técnicas de la institución.

Si bien en puntos de medición hidrométrica como Villamontes (Bolivia) se registra actualmente una leve bajante, el director advirtió que existen pronósticos de nuevas lluvias que podrían sostener o incluso aumentar el caudal en los próximos días. El comportamiento del río dependerá directamente de las condiciones climáticas tanto en la cuenca alta como en la región chaqueña.

Video viral y derrumbe de un muro

Así también, Medina señaló que se viralizó un video del momento en el que el agua ingresó al canal paraguayo en la zona de embocadura. “Es un muro que se diseñó para poder trabajar en seco, porque esos trabajos con la retroexcavadora había que hacerlos así. Ese es el canal Meyer, el punto de entrada del río Pilcomayo a Paraguay”, señaló.

Recordó que estos trabajos de canalización deben hacerse cada año, caso contrario el agua no ingresaría a Paraguay. “Cuando alcanzó el nivel, el volumen y la fuerza del agua, rompieron ese murito, que estaba diseñado por seguridad nada más de los trabajos que se estaban realizando que se refieren a la canalización y limpieza”, detalló en radio 1080 AM.

Refuerzan muro de contención en Pozo Hondo

En paralelo al avance del río, continúan los trabajos interinstitucionales para reforzar el muro de contención que protege a la comunidad de Pozo Hondo. Medina señaló que las tareas, ejecutadas junto con la Gobernación de Boquerón, serán retomadas desde hoy para fortalecer los sectores que aún presentan vulnerabilidad.

Así también, desde el 6 de enero, las empresas contratistas adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) retomaron los trabajos de limpieza, profundización y ampliación de cauces y paleocauces, como parte del plan de manejo integral del sistema hídrico del Pilcomayo.

Las autoridades aseguraron que el monitoreo del comportamiento del río Pilcomayo es permanente y que la coordinación entre instituciones continuará con el objetivo de reducir riesgos y proteger a las poblaciones del Chaco ante eventuales crecidas o desbordes.