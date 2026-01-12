Avanzan obras que incluirán un viaducto elevado en Luque

Días atrás, la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión y el presidente Santiago Peña dieron la palada inicial de obras del “Acceso y salida rápida a Gran Asunción”. Implicará la duplicación de la ruta departamental D025 tramo General Aquino, la avenida Sudamericana (Tape Tuja) y también el viaducto elevado de 4 kilómetros en la ciudad de Luque.

Estas obras implicarán "tareas viales, hidráulicas y estructurales“, según la promesa. Centurión aseguró que el objetivo es llegar desde Asunción hasta Ciudad del Este ”prácticamente sin semáforos".

Indicó que la obra partirá de la Costanera, subirá al viaducto del Botánico, luego vaya por la Autopista Ñu Guasú, suba al futuro viaducto sobre la ciudad de Luque, por el trazado de la vía férrea y llegue a la ruta PY02.

Los trabajos de duplicación de la avenida General Elizardo Aquino, en Luque —conocida como Tape Tuja— avanzan simultáneamente en tres frentes: el puente Abay, el entorno de la Fuerza Aérea y la calle Ytororo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Concejal de Luque dice que el Gobierno pretende ocultar datos sobre el viaducto

¿Cómo avanzan las obras?

“Estamos avanzando en distintos frentes, sobre todo en los drenajes pluviales. Se va a reforzar mucho la parte del desagüe pluvial. Esta zona se inunda, entonces hay mucha inversión en ese ítem”, detalló el ingeniero Rogelio Mendoza, encargado de obra en la zona de Tapé Tujá - Luque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que paralelamente avanzan en la construcción del puente Abay. “Ya estamos trabajando para la loza del primer puente, que es el lado derecho. También estamos con los pilotes del viaducto Las Residentas que es el que pasa encima de la avenida Silvio Pettirossi”, agregó.

Señaló también que están realizando cortes en el tránsito por tramos, dependiendo del avance de las obras.

Con respecto al estado de esas calles alternativas, dijo que los desvíos se harán dentro de la franja de dominio y que no recibieron ninguna queja al respecto. El ingeniero garantizó que van a poner en condiciones las calles alternativas que sean necesarias.

Lea más: Viaducto en Luque: MOPC afirma que toda la información ya está publicada

Contacto para reclamos

La ejecución está a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de Itaipú Binacional y supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El ingeniero Mendoza detalló que tienen 18 meses de plazo de ejecución en el tramo Tape Tuja, iniciados en el mes de agosto del año pasado. “Estaríamos finiquitando para febrero del 2027″, prometió.

La ciudadanía puede comunicarse al 0985 203 381 para realizar consultas o reclamos relacionados con los impactos de los trabajos.

Denuncia penal

Cabe destacar que en octubre pasado ciudadanos de Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí ampliaron denuncia contra el Ministerio de Obras Públicas por su intención de construir una pasarela elevada sin una eficaz socialización del proyecto. La primera denuncia fue presentada en el 2023.

Lea más: Viaducto en Luque: Amplían denuncia penal

Según afirmaciones, se habría registrado además una “ilegal concesión” del tramo a un único oferente, en este caso a al Consorcio Rutas del Este conformado por la empresa española Sacyr y constructora Ocho, empresa ligada al senador Luis Pettengill (ANR-FR).