Concejal de Luque dice que el Gobierno pretende ocultar datos sobre el viaducto

Belén Maldonado, concejala liberal de Luque, habló con ABC TV sobre su enfrentamiento con el presidente Santiago Peña. Tras viralizarse el video de su expulsión del acto presidencial, la edil insiste en que el municipio sigue sin respuestas claras sobre el viaducto elevado de cuatro kilómetros que atravesaría la ciudad.
Maldonado reiteró que la Junta Municipal, ni ella como representante elegida, tiene acceso a la documentación oficial sobre el proyecto.
Aseguró que hubo espacios de participación pública, como una audiencia convocada, pero que fueron simbólicos. Mencionó que fueron convocados con un día de anticipación, en un horario laboral (10:00 h) y sin difusión adecuada. “Ese formato exhibe una intención de ocultar datos”, sostuvo la política.
Aunque admite que la obra puede atraer beneficios, Maldonado advierte sobre el posible impacto ambiental como aumento de contaminación, pérdida de patrimonio, impacto negativo en comercios locales, reducción de espacios verdes y devaluación.
“Si este proyecto representa progreso, ¿por qué no se hace transparente?”, reclamó.