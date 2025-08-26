Concejal de Luque dice que el Gobierno pretende ocultar datos sobre el viaducto

La edil liberal Belén Maldonado acusa al Gobierno de ocultar datos relevantes sobre el viaducto elevado que atravesará la ciudad de Luque. Tras enfrentar al presidente Santiago Peña, la concejal reclama que se garantice los derechos ciudadanos ante los posibles impactos de un proyecto de tal magnitud.