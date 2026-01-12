¿Buscas una beca en España?: abren convocatoria 2026–2027 de la Fundación Carolina

Bajo el lema “Fortaleciendo capacidades, impulsando derechos. Conocimiento para el desarrollo en Iberoamérica”, desde la Fundación Carolina dieron apertura oficial a la convocatoria de las becas 2026-2027.
En esta 26ª convocatoria se ofertan 736 becas en todas las áreas de conocimiento, distribuidas en las siguientes modalidades:
- 228 becas de posgrado
- 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales
- 114 renovaciones de becas de doctorado
- 24 becas de movilidad de profesorado
- 250 becas de estudios institucionales.
La convocatoria suma un total de 203 programas académicos y conserva su enfoque alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando programas, especializaciones y áreas de estudio que contribuyen de manera significativa al bienestar de la región.
Requisitos para la convocatoria
Entre los puntos más relevantes de la convocatoria, cabe destacar la continuidad en el número de becas, de acuerdo con el equilibrio presupuestario; el apoyo a las becas de investigación; la continuidad del programa de movilidad bidireccional de estancias con CSIC, así como la especial importancia de la oferta de becas destinadas a mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas o STEM (por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Además, hacen especial mención al programa de becas dirigidas a personas defensoras de derechos humanos, puesto en marcha en el año 2025 en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Las fechas de apertura y cierre de la convocatoria de becas de posgrado y estudios institucionales será del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, excepto el programa de la ECV (Escuela Complutense de Verano), que cerrará el 18 de febrero.
En el caso de las becas de doctorado y estancias cortas y de movilidad, la convocatoria se abrirá el 12 de enero y finalizará el 9 de abril.