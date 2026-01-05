Becas del Gobierno: estas son las carreras priorizadas que tendrán más fondos

Este lunes 5 de enero, a las 23:59, concluye el periodo de inscripción para postular al programa de Becas Gobierno del Paraguay, convocatoria 2026, informó en un comunicado la Unidad de Becas de la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú.

Hasta el viernes 2 de enero, se han registrado más de 11.000 postulaciones al programa, que ofrece 5.000 plazas; 4.500 para carreras universitarias y 500 para tecnicaturas.

Podrán postularse a carreras de grado universitario los egresados de las promociones 2022, 2023, 2024 y 2025; con promedio general igual o superior a 4. Para tecnicaturas superiores, se admiten egresados desde la promoción 2019, con promedio igual o superior a 3.

Para acceder a mayor información, se puede ingresar al portal www.becasgobierno.gov.py/sgbc/, donde se puede hallar toda la guía de bases y condiciones, así como el reglamento general del plan y los ejes temáticos para prepararse para el examen, que será el 31 de enero.

Lista de carreras priorizadas

Rogelio Salaberry, asesor de Responsabilidad Social de la binacional, explicó que así como el año pasado, las carreras priorizadas tendrán un fondo de G. 10 millones anuales. Mientras que las carreras que no estén dentro de las priorizadas, recibirán G. 6 millones

Las carreras priorizadas son:

Las asociadas a Ciencias Naturales : incluye Física , Química, Ciencias Biológicas y Matemáticas .

Igualmente, en este listado incluyen a todas las que tieenen que ver con carreras de Ingeniería y Tecnología .

En cuanto a Ciencias de la Salud , están Medicina, Enfermería, Odontología, Farmacia, Nutrición, Fisioterapia y Kinesiología.

Las de Ciencias Agrarias : Agronomía, Veterinaria, Zootecnia.

Tecnología de los alimentos .

Formación Docente.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA), es la institución más elegida por los jóvenes que se inscribieron hasta la fecha, afirmaron.