Escribanos vuelven a protestar contra RUN por “lento e improvisado”

De “lento e improvisado” calificaron los escribanos el sistema de fiscalización electrónica previa que ya se está implementando en el marco de la Ley N° 7424 del 2025, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), cuya entrada en vigente está prevista desde este miércoles 14 de enero en todo el país.

La ley concretó la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, que actualmente está dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Arnaldo Rivas, presidente del grupo de escribanos de Itapúa que forman parte del Colegio de Escribanos del Paraguay, puntualizó que los ciudadanos cuyos expedientes tuvieron ingreso durante el mes de diciembre de 2025 necesitan tener sus títulos, sin embargo el sistema no está funcionando porque la implementación del RUN hace que sea muy lento.

“Nosotros (escribanos) somos las caras visibles de este sistema, los requirentes buscan de nuestra parte que se concreten las escrituras públicas, pero tenemos que explicarle que el sistema no está funcionando debido a la desorganización en cuanto a la aplicación del cambio que conlleva el RUN, que entrará en vigente recién este 14 de enero, pero que hace más de un mes nos tiene con estos problemas”, expresó Rivas.

Critican improvisación del RUN

El titular del gremio de los escribanos de Itapúa agregó que los encargados de la implementación de la ley del Registro Unificado Nacional no están dando abasto y que, además, “se percibe de que se está haciendo de manera improvisada”, según indicó.

“La economía está parada, existen expedientes que no se están moviendo hace un mes, las personas necesitan tener sus títulos y este sistema no está funcionando”, remarcó Arnaldo Rivas.

Lamentó que al rosario de problemas por la aplicación de la fusión entre Registros Públicos, Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, ahora se suma la fiscalización electrónica al Registro del Automotor.

Sobre dicha institución el presidente de la Delegación de Escribanos de Itapúa dijo que era la única que estaba funcionando a la perfección, pero que con la fiscalización a ser implementada también será lenta como los demás entes afectados por el RUN.