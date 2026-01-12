Imputan a padres de la niña intoxicada con marihuana en PJC

Según un boletín del Ministerio Público dado a conocer este lunes, “el agente fiscal Rodrigo Espínola, de la Unidad Penal N°4 de Pedro Juan Caballero, formuló imputación tras la intoxicación de una niña de 2 años de edad”.

La institución informó que “los padres de la víctima fueron procesados por la presunta violación del deber de cuidado o educación y reconocieron ante el Ministerio Público su adicción a sustancias estupefacientes”.

El fiscal Espínola solicitó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que los afectados por la acción penal podrán responder el proceso en libertad.

Juez resolverá la suerte de los imputados en los próximos días

El juez de feria de Amambay, Álvaro Rojas, confirmó que recibió la imputación formulada por el fiscal Rodrigo Espínola.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido indicó que el paso a seguir consiste en convocar a los imputados para ser oídos en una audiencia en virtud del artículo 242 del Código Procesal Penal, pero no especificó la fecha. Agregó que este martes decidirá la admisión de la imputación para dar continuidad al proceso penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pedro Juan Caballero: hallan marihuana en el organismo de una niña de 2 años

Por otra parte, la jueza de la Niñez y Adolescencia, Ruth Núñez, resolvió otorgar la guarda de la niña a los abuelos de la pequeña, a petición del Ministerio de la Defensa Pública.

Violación del deber de cuidado en 2025

El Observatorio del Ministerio Público, informó que el año 2025 registró un total de 2.702 denuncias a nivel país por el hecho punible de Violación del deber de cuidado o educación.

La edad promedio de las víctimas es de 5 a 9 años, según los datos de la oficina de Estadísticas del Ministerio Público.

En cuanto a la edad de los victimarios, prevalece la de 30 a 44 años.