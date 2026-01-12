Ruta PY19: obra nueva que ya se cae a pedazos y pone en riesgo vidas humanas

La ruta PY19, concebida como un corredor estratégico para agilizar la salida desde el departamento de Ñeembucú hacia el área metropolitana, hoy es sinónimo de peligro e indignación.

Inaugurada en el año 2021, la carretera muestra severas deficiencias estructurales a lo largo de extensos tramos, especialmente entre Villeta (departamento Central) y la ciudad de Alberdi.

Los conductores que transitan a diario denuncian la presencia de profundas grietas, baches de gran tamaño y hundimientos que dejan huellas marcadas sobre el asfalto, dificultando seriamente el paso de vehículos livianos y obligando a maniobras bruscas para evitar daños o accidentes.

Lo que debía ser una vía rápida y segura se ha transformado, según los propios usuarios, en una verdadera “trampa mortal”.

Los pobladores de zonas aledañas, de Villa Oliva y de sus compañías Zanjita y Yvy Pohyi, apuntan directamente a la circulación constante de camiones de gran porte que transportan toneladas de arroz, superando —según denuncian— el kilaje permitido.

A esto se suma la ausencia de controles efectivos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que no habría instalado básculas ni fiscalizado el peso de los vehículos en la zona.

La gravedad de la situación queda evidenciada en la compañía Zanjita, distrito de Villa Oliva, donde ya se registraron varios accidentes de tránsito, algunos con derivación fatal.

Estos hechos reavivan el reclamo ciudadano y exponen la falta de mantenimiento oportuno de una ruta relativamente nueva, cuya vida útil parece haberse reducido drásticamente.

Obras para rehabilitación de la vía

El MOPC adjudicó la licitación para la rehabilitación y mantenimiento de la ruta PY19 al Consorcio Central Vial, por un monto de G. 101.998.023.817. El consorcio está integrado por DC Ingeniería, Vialtec SA, TR Construcciones SA e Iniciativas Constructivas SA, y tiene un plazo contractual establecido de 18 meses, sin contabilizar los días afectados por lluvias.

Sin embargo, el avance de las obras es duramente cuestionado. “Desde el kilómetro 40 hasta el kilómetro 80 casi no avanzaron nada, y en los tramos donde intervinieron ya se observa nuevamente el deterioro”, afirmó el concejal departamental Alberto Guringuelli (PLRA), reflejando el malestar generalizado de la población.

Mientras las quejas se acumulan y los riesgos aumentan, los usuarios de la ruta PY19 exigen respuestas concretas, controles reales y una intervención seria del Estado. La pregunta que queda es hasta cuándo una obra millonaria seguirá cobrando víctimas antes de que se asuman responsabilidades.

Anuncian intervenciones en zonas críticas desde esta semana

El representante del Consorcio Central Vial, ingeniero Fernando Martínez, indicó que ya cuentan con un equipo técnico que desde esta semana comenzará a intervenir en los tramos más críticos de la ruta. Aseguró que en un plazo de cinco meses la zona afectada presentará mejores condiciones de transitabilidad.

Detalló que antes de llegar a la ciudad de Villa Oliva existen aproximadamente cinco kilómetros en estado crítico y, pasando la zona urbana, otros dos kilómetros más con serias deficiencias.

“Vamos a ingresar a intervenir con un equipo independiente, mientras avanzamos en paralelo con otro frente de trabajo. A mitad de este año ya estará finiquitado”, afirmó.

Martínez explicó que los tramos más deteriorados requieren una reconstrucción total de la ruta, ya que el problema no se limita a la capa asfáltica ni a la base estabilizada, sino que se encuentra en estratos más profundos.

“En esas partes debemos reconstruir completamente la estructura, y eso demanda bastante tiempo. Hemos elevado un informe técnico al MOPC y estamos aguardando la aprobación correspondiente para iniciar la intervención”, concluyó.