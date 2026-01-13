Nacionales
13 de enero de 2026 - 11:34

Intendente de Encarnación desvincula a su exnovia tras supuesta ruptura

Intendente de Encarnación desvincula a funcionaria que sería su exnovia.
Alfredo Luis Yd, intendente de Encarnación y Rocío Jazmín Candia Alvarenga, funcionaria desvinculada de la comuna encarnacena, cuando eran pareja. Gentileza

El intendente municipal de Encarnación, Alfredo Luis Yd, por resolución 8188/2026, desvinculó a la coordinadora del programa “Nacer con Plenitud”, quien sería su expareja. El programa se habría creado en 2022 y estaba a cargo desde entonces de la misma funcionaria, por lo que, en su momento, se cuestionó que había sido creado a medida.

Por Sergio González

La funcionaria Rocío Jazmín Candia Alvarenga (30) fue desvinculada de su cargo como coordinadora del programa “Nacer con Plenitud” por resolución 8188/2026, del 12 de enero. Su apartamiento del cargo se dio tras la supuesta ruptura de una relación sentimental que tenía con el actual jefe comunal, Alfredo Luis Yd (Alianza).

Fuentes afirman que la medida administrativa se podría tratar de una consecuencia de la separación de la pareja. Entretanto, el programa permanecerá a cargo de la licenciada Rocío Sanders Romero, según lo resuelto por Yd.

Intendente de Encarnación desvincula a funcionaria que sería su exnovia
Intendente de Encarnación desvincula a funcionaria que sería su exnovia.

Independientemente de la utilidad o beneficios que genera este programa para los contribuyentes de la ciudad, en el año 2022 se cuestionó su creación, debido a que pareció haberse creado con el fin de otorgarle la jefatura a quien en ese entonces era la novia del intendente.

La designación como coordinadora fue realizada por resolución 2135 del 28 de febrero de 2023, la cual quedó sin efecto con esta nueva resolución del intendente.

La relación entre la funcionaria y el intendente era de público conocimiento, ya que asistían a actos sociales juntos y publicaban en redes sociales compartiendo juntos como pareja.

Intendente de Encarnación desvincula a funcionaria que sería su exnovia
Intendente Luis Yd (55) y la funcionaria Rocío Candia (30).

Los rumores indican que se trataría de un proceso de separación que data de por lo menos dos meses.