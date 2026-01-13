Intendente de Encarnación desvincula a su exnovia tras supuesta ruptura

El intendente municipal de Encarnación, Alfredo Luis Yd, por resolución 8188/2026, desvinculó a la coordinadora del programa “Nacer con Plenitud”, quien sería su expareja. El programa se habría creado en 2022 y estaba a cargo desde entonces de la misma funcionaria, por lo que, en su momento, se cuestionó que había sido creado a medida.