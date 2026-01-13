Nuevas licencias de conducir: Guarambaré, la primera ciudad con el sistema de QR

La Municipalidad de Guarambaré se convirtió a partir de ayer, lunes, en el primer municipio del país en implementar las licencias de conducir con códigos QR. Este avance, que constituye la primera fase del modelo unificado de licencias de conducir, permite la verificación digital inmediata de los documentos, cumpliendo con las nuevas disposiciones nacionales de la Agencia Nacional de Tránsito.

El sistema facilita que las autoridades comprueben de forma rápida la validez de cada licencia mediante un escaneo con un teléfono móvil. Esta herramienta sustituye los mecanismos tradicionales, agilizando las fiscalizaciones en ruta y fortaleciendo la seguridad.

El código QR reemplaza a los antiguos stickers o perforaciones anuales que se usaban anteriormente. Ahora, los inspectores podrán verificar si el conductor está al día sin necesidad de que este acuda anualmente a la municipalidad. Este cambio simplifica los trámites administrativos, eliminando la dependencia de marcas físicas en el carné de conducir.

Además de la validación, el código QR permitirá a los agentes acceder a información sobre posibles infracciones cometidas por el portador de la licencia. Las tarjetas presentan cambios en su diseño, incluyendo por primera vez textos en idioma guaraní para acompañar la información en español. El modelo unificado busca que los 225 municipios emisores adopten eventualmente estos mismos estándares tecnológicos de seguridad vial.

Sistema de puntos, aún no rige

Pese a contar ya con el código QR, al igual que los demás municipios del país, en Guarambaré no regirá aún el sistema de puntos por infracciones. La semana pasada, autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito anunciaron este mecanismo aún no está reglamentado, por lo que se postergará finalmente hasta el inicio del año 2027.

Félix Jiménez, director de la agencia, había explicado en conferencia de prensa que este sistema, por el cual cada conductor tendrá un puntaje que disminuirá con las faltas, busca reeducar a los ciudadanos y no tendrá fines recaudatorios para el Estado.

Desde la agencia aclararon también que los conductores con licencias sin QR no están obligados a reemplazarlas de inmediato si el documento aún se encuentra vigente. Estos carnés tradicionales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento original. La transición será paulatina, permitiendo que las municipalidades agoten primero su stock de tarjetas impresas anteriormente para evitar desperdicios.