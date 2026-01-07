Nuevas licencias de conducir: sistema de puntos aún no entrará en vigencia, aclaran

En conferencia de prensa, Susana Medina, directora de Licencias de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), confirmó este miércoles que el sistema de puntos para sancionar infracciones de tránsito, incluido en el nuevo modelo unificado de licencias de conducir, aún no está en vigencia. “El sistema de puntos es el último paso en este proceso. El primer paso es implementar el modelo de licencias con QR”, dijo.

Pese a que, apenas la semana pasada, la propia Medina había declarado que querían iniciar con la implementación este año, hoy dijo que las medidas para “reeducar y cambiar las conductas de riesgo de los conductores”, se aplicarán recién desde 2027, cuando “termine la reglamentación y la socialización” del sistema de puntos. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que incluye las puntuaciones, es de 2014 y su decreto reglamentario es de 2015, hace más de 10 años.

Medina explicó además que, a partir de que entre en vigencia el sistema, que otorgará 20 puntos a cada conductor, la reducción de puntos solo se dará cuando la responsabilidad de los conductores esté definida jurídicamente. “El acta de intervención de la PMT no es suficiente, tiene que pasar por un debido proceso y esto conlleva a una sentencia definitiva de un juez de Faltas”, explicó.

El proceso de socialización sobre el sistema de puntos incluye la capacitación del personal de los juzgados de Faltas de las 225 municipalidades habilitadas para la expedición de licencias, remarcó. Estos juzgados serán los que, a través de las direcciones de Tránsito de cada comuna, cargarán los datos al Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

Sistema unificado ya existe

Medina aclaró además que el sistema unificado de licencias ya existe, pero las multas no están siendo compartidas por todos los municipios del país. “Hoy, si cometés una falta en Asunción, pero vos tenés una licencia en Ñemby, esta falta se pierde. Ahora ya no se va a perder, porque tu falta va a estar en todos lados”, dijo.

La directora agregó que la renovación del sistema, hasta ahora, consiste únicamente en el cambio del código de barras y de algunos datos contenidos en el anverso de la licencia, que ahora tendrá, en vez del código de barras, un código QR. “Esa actualización (es la que) provocó que el sistema tuviera problemas” el lunes en algunas municipalidades, explicó.

Medina aseguró además que aquellas municipalidades que todavía cuenten con lotes de licencias del modelo anterior y que quieran implementar el nuevo modelo lo podrán hacer. “El municipio que ya quiera implementar, (que) nos solicite la cancelación de sus lotes y la reactivación para utilizar el sistema QR”, añadió. Sin embargo, no hay ninguna municipalidad que hasta ahora imprima el carnet con QR, ya que todas tienen aún lotes anteriores.

Inclusión de Opaci

Hernán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial justificó la inclusión de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) en el proceso, alegando que la entidad maneja una base de datos de los registros de conducir de todo el país desde la década de 1960.

Jiménez dijo que Opaci está obligada a dar un “informe a la agencia en los primeros meses de cada año, (sobre) la ejecución de todas las licencias de conducir a nivel nacional. Nosotros tenemos el control y la coordinación del trabajo”, agregó.

Aclaró que la actualización de los sistemas informáticos es totalmente gratuita para las municipalidades. “Cuando vos te vas a quitar tu licencia a conducir, vos pagás un arancel por estos plásticos”, remarcó.

Agregó, asimismo, que la Opaci no lleva ningún porcentaje del cobro de multas. “Los municipios son los que que multan, los que ejecutan, los que juzgan las falta y cargan (la sentencia) y los que cobran”, dijo.

Nuevos requisitos para la habilitación

Miguel Aquino, director de Infraestructura Vial y del Automotor, explicó que también está en proceso la creación de un sistema unificado de habilitación vehicular, cuya base de datos se va a ir nutriendo “durante todo este año”.

Si bien dijo que el proceso para obtener la patente de vehículos sigue siendo el mismo, la novedad es la reducción del porcentaje aplicable sobre el valor imponible de los rodados-del 0,5% al 0,3%-, que ahora será unificada a nivel nacional.

Entre los cambios en los requisitos para acceder a la habilitación, Aquino mencionó que este año, aunque por única vez, el contribuyente deberá presentar el certificado de valor imponible, disponible para su descarga en el portal del Registro Único de Habilitación de Rodados (RUHR).

Señaló que este documento permitirá al contribuyente saber cuánto es lo que debe pagar y remarcó que son los funcionarios municipales los que deberán exigir ese documento en el legajo, pero que el contribuyente podrá facilitar el trámite al llevarlo impreso.