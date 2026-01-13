Turismo interno: esta es la recomendación de la Caminera antes de viajar

Para evitar inconvenientes en las rutas, la inspectora Vanesa Llanes, de la Patrulla Caminera, dio una recomendación clave para todos los conductores que realizarán algún tipo de viaje dentro del territorio nacional.

Además de verificar algunas condiciones del vehículo, un aspecto que no puede ser dejado de lado es un “pequeño chequeo” de las documentaciones para verificar que no estén vencidas, específicamente el registro de conducir y la habilitación vehicular.

De igual manera, cada conductor también debe portar la cédula verde del vehículo que está utilizando, ya sea en formato físico o digital.

“La habilitación o el registro de conducir se percatan en ese momento que no están al día; es la responsabilidad del conductor antes de emprender el viaje la verificación al dorso del documento”, acotó.

Infracciones más comunes

Por otra parte, la agente detalló que entre las infracciones más comunes figura la circulación sin las luces encendidas, aunque aseguró que si se trata de una primera vez, se da una amonestación verbal y no una multa, ya que contarían con un registro al respecto.

También sostuvo que otro de los motivos de sanciones es la falta del uso de cinturones de seguridad, algo que también debería aplicarse en las personas que viajan atrás.

