Aneaes: el 82% de carreras de Ingeniería funcionan sin acreditación

Un nuevo informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), brindó detalles sobre la situación de las carreras de Ingeniería que son ofertadas en todo el país.

El estudio indica que que hay 291 carreras de este sector habilitadas en universidades públicas y de gestión privada, abarcando todas las ramas registradas en los sistemas nacionales.

La Ley Nº 2072/2003, que crea la Aneaes, establece que Ingeniería es una de las seis carreras cuya evaluación y acreditación tiene carácter obligatorio, “en atención al impacto social y profesional de su ejercicio”.

Un dato llamativo es que en los últimos diez años, del 2015 al 2025, el número de carreras de Ingeniería habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) aumentó de solo 18 a 291.

Las carreras acreditadas

El nuevo análisis de la Aneaes apunta a que el 82% de las 291 carreras de Ingeniería habilitadas por el Cones en Paraguay, operan sin acreditación, conforme a lo que exige la ley.

“La tasa de acreditación alcanza solo al 18,3% de las carreras, lo que evidencia una brecha sustancial entre expansión y consolidación de la calidad académica, ya que, 226 carreras permanecen sin acreditación”, indica el informe de la Agencia.

De las acreditadas, las universidades públicas reúnen al 84.6% de las carreras (55), mientras que el sector privado acumula apenas el 15.4 % de las acreditadas (10).

Según los tipos de ingenierías, se dividen las acreditadas entre Ingenierías Agropecuarias y Forestales; Ingenierías Informáticas y TIC; Ingenierías Industriales y de Producción; Ingenierías Civiles y de Infraestructura, y por último, Ingenierías Ambientales y Territoriales.